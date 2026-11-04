Zoom in: Το βιβλίο της Ντόρας, το 12ωρο του Άδωνι, οι «καρδούλες» του Παπαστεργίου και η πικρία του Αποστολάκη για τον Τσίπρα

Στις 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ντόρα Μπακογιάννη παρουσιάζει την αυτοβιογραφία της, φωτίζοντας πάνω από μισό αιώνα έντονης πολιτικής και προσωπικής διαδρομής. Στο βιβλίο αποτυπώνονται στιγμές της σύγχρονης ιστορίας: από την εξορία στο Παρίσι και τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, μέχρι την πρωθυπουργία του πατέρα της και την ανατροπή του 1993 από τον Αντώνη Σαμαρά.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια που ήθελαν τον Κώστα Καραμανλή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκονται ανάμεσα στους ομιλητές που θα προλογίσουν το βιβλίο, όμως κάτι τέτοιο δεν «παίζει». Για κανέναν από τους δύο (αντίθετα είναι πιθανόν να προλογίσει το βιβλίο ο Ευάγγελος Βενιζέλος). Ωστόσο η πρώην υπουργός θα περάσει τις επόμενες ημέρες το κατώφλι της Παναγή Κυριακού για να δώσει αυτοπροσώπως στον Κώστα Καραμανλή την πρόσκληση για την εκδήλωση.

Οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, οπότε είναι δύσκολο να μην παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου. Οπότε, η Ντόρα Μπακογιάννη φαίνεται ότι δημιουργεί την ευκαιρία για την πολυσυζητημένη κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη-Καραμανλή.

Το «σινιάλο» Μητσοτάκη στον Καραμανλή

Στο πλαίσιο αυτό, μόνο τυχαία δεν είναι τα καλά λόγια που είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ALPHA για τον πρώην πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον Κώστα Καραμανλή, υπενθύμισε ότι εισήλθε στην πολιτική το 2004 ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επί ηγεσίας του. «Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς», ανέφερε, ενώ, ερωτηθείς αν συνομιλεί με τον Κώστα Καραμανλή, απάντησε: «Ενίοτε ναι». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ακούει και σέβεται τις απόψεις του, ακόμη και όταν δεν συμφωνεί με όλες.

Μία μέρα με τον Άδωνι

«Μία τυχαία Δευτέρα της ζωής μου… δείτε τι έκανα μόνον χθες σε μία μέρα». Με αυτό το σχόλιο συνόδευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης το νέο του βίντεο στα social media, αποδεικνύοντας ότι αν η υπερκινητικότητα ήταν ολυμπιακό άθλημα, το… χρυσό θα ήταν καπαρωμένο. Η ημέρα του Υπουργού Υγείας ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί σε τηλεοπτικό στούντιο και μέχρι τις 9 το βράδυ περιλάμβανε: Υπουργικό Συμβούλιο, συσκέψεις στο Υπουργείο, Βουλή, Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ, συνέδρια, για να ρίξει αυλαία στην πολιτική μάζωξη του Μάκη Βορίδη στο Κεφαλάρι.

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Έβαλε τα αθλητικά του ο Θεμιστοκλέους

Στο τρέξιμο και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και μάλιστα για καλό σκοπό. Με κεντρικό σύνθημα «Άσκηση σημαίνει ζωή», το υπουργείο Υγείας ξεκινά νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη σημασία της σωματικής άσκησης στην πρόληψη της παχυσαρκίας και στην προστασία της υγείας, βγάζοντας μπροστά στο σχετικό σποτάκι τον κ. Θεμιστοκλέους. Στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού συμμετέχει και ο κ. Θεμιστοκλέους, ο οποίος φόρεσε τα αθλητικά του και ένωσε τη φωνή του με τη Μαρία Αντωνά και τον Θάνο Πετρέλη, στέλνοντας το μήνυμα ότι «κάθε βήμα μετρά».

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Οι καρδούλες στον Κοντογέωργη

Διήμερη επίσκεψη στην Ήπειρο πραγματοποίησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης στην Ήπειρο, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και της κατάρτισης των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης. Ο υφυπουργός ανέβασε τα «best of» της περιοδείας και το μάτι έπεσε σε δύο ατάκες. Η μία ανήκει στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που συμμετείχε σε κυβερνητικό κλιμάκιο στην Άρτα και εμφανίζεται να θέλει… απεγνωσμένα ένα βιντεάκι μαζί με τον κ. Κοντογεώργη, ενώ η δεύτερη στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου που ακούγεται να λέει «Αγαπάμε Θανάση», σχηματίζοντας καρδούλα με τα δάχτυλά του.

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Η δυσκολία του «ναυάρχου» με τον Αλέξη

Δυσκολεύτηκε να πει κακή κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα ο Ευάγγελος Αποστολάκης όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή “10 παντού” του OPEN εάν έχει αλλάξει σε σχέση με την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα κριτικάρω ποτέ τις απόψεις κάποιου με τον οποίο έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ και θεωρώ ότι έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο» είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια λίγο αργότερα… απελευθερώθηκε και πέταξε ένα «καρφί», λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας κινήθηκε με όχι και τόσο φρόνιμο τρόπο σε σχέση με τους παλιούς του συνεργάτες. «Δεν τους εκτίμησε, δεν τους αξιοποίησε… Δεν μπορεί να λέει παραιτηθείτε και θα σας πω εγώ αν θα έρθετε στο κόμμα. Δεν είναι πρέπων ο τρόπος».

Επίσης, αποκάλυψε τι συνέβη τον Αύγουστο του 2021 όταν έγινε γνωστό πως ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα αναλάμβανε το νεοσύστατο τότε υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας μία υπερκομματική επιλογή για να υπάρχει ενότητα σε ένα κρίσιμο πεδίο. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν ανέλαβε ποτέ το χαρτοφυλάκιο αφού δεν αποδέχθηκε τη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, επικαλούμενος έλλειψη διακομματικής συναίνεσης, καθώς φαίνεται να είχε αντιδράσει έντονα ο Αλέξης Τσίπρας. «Υπήρχε μία συνεννόηση για να γίνει αυτό, αλλά η προϋπόθεση ήταν να υπάρχει διακομματική αποδοχή. Δεν υπήρξε συνεννόηση οπότε εγώ δεν θα μπορούσα να συνεχίσω και να αναλάβω αυτή τη θέση. Θα ήμουν ανάμεσα σε πυρά. Δεν θα μπορούσε να γίνει δουλειά» ανέφερε ο κ. Αποστολάκης.

Μαθήματα… Ανδρέα στο TikTok

Το «χαρτί του Ανδρέα» χρησιμοποίησε η δικηγόρος Κέλλυ Σταμούλη, που θα είναι υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών και είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο Tiktok. Με φόντο το μπαλκόνι της και έχοντας στο πλευρό της τον τετράποδο φίλο της, αποφάσισε να υπενθυμίσει στη νεότερη γενιά σε ποιον… χρωστάει το εκλογικό της δικαίωμα. «Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που είπε ότι στα 18 σου θα αποφασίζεις εσύ για σένα και όχι οι άλλοι. Πριν το 1982, αν ήσουν 18 χρονών μπορούσες να δουλεύεις, μπορούσες να διασκεδάσεις, μπορούσες να διαφωνείς, να συμφωνείς, αλλά όχι να ψηφίζεις. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, που με τον νόμο 1224 άλλαξαν το όριο ηλικίας του εκλέγειν» ανέφερε. Η αυλαία έπεσε με τα backstage πλάνα και την ίδια να μοιράζει λιχουδιές στον σκυλάκο, ο οποίος τελικά ήταν ο πραγματικός πρωταγωνιστής του βίντεο.