Τροχαίο στην Κρήτη: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε πλατεία, παρέσυρε γλάστρες και προσέκρουσε σε προτομή αγάλματος – Εικόνες από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας και εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/10/2026) στον Βάμο Αποκορώνου, στην Κρήτη. Το περιστατικό έγινε στις 12:00 το μεσημέρι, όταν το ΙΧ όχημα, που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κεντρική πλατεία του Βάμου.

Πώς συνέβη η πρόσκρουση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός έχασε αιφνιδίως τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανέβει στον πεζόδρομο της πλατείας.

Κατά τη διάρκεια της ανεξέλεγκτης πορεία, το όχημα παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες και ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε με σφοδρότητα, στην ιστορική προτομή του Παπαδάκη. Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να μετακινηθεί το μαρμάρινο μνημείο κατά περίπου 1,5 μέτρο από τη βάση του.

Κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη οδηγό. Ευτυχώς, η γυναίκα έφερε μόνο ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Βρυσών, για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο στον Αποκόρωνα, διερευνώνται επίσημα από τις αρμόδιες Αρχές.