Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: «Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν δούλεψαν αυτή τη φορά» – Το σκωπτικό σχόλιο του Έλον Μασκ

Με μια σκωπτική ανάρτηση στο «X» σχολίασε ο Έλον Μασκ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σαρωτική νίκη, παίρνοντας και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
«Φαίνεται ότι τα διαστημικά μου λέιζερ για επέμβαση στις εκλογές δεν δούλεψαν αυτή τη φορά», έγραψε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, προσθέτοντας ένα emoji με σηκωμένους ώμους.
Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time 🤷♂️
— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026
Ο Μασκ δημοσίευσε και νωρίτερα ανάρτηση στο X, με το σχόλιο: «Τα data centers στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή».
Data centers in space looking pretty appealing right now
— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026
Δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς εννοεί ο Μασκ, ούτε αν η ανάρτηση συνδέεται με το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι δύο δημοσιεύσεις ωστόσο εμφανίστηκαν στον λογαριασμό του με μικρή χρονική διαφορά, την ώρα που οι αμερικανικοί σταθμοί μετέδιδαν τις προβλέψεις για την ήττα των Ρεπουμπλικανών.