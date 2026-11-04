Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: «Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν δούλεψαν αυτή τη φορά» – Το σκωπτικό σχόλιο του Έλον Μασκ

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Με μια σκωπτική ανάρτηση στο «X» σχολίασε ο Έλον Μασκ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σαρωτική νίκη, παίρνοντας και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

«Φαίνεται ότι τα διαστημικά μου λέιζερ για επέμβαση στις εκλογές δεν δούλεψαν αυτή τη φορά», έγραψε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, προσθέτοντας ένα emoji με σηκωμένους ώμους.

Ο Μασκ δημοσίευσε και νωρίτερα ανάρτηση στο X, με το σχόλιο: «Τα data centers στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή».



Δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς εννοεί ο Μασκ, ούτε αν η ανάρτηση συνδέεται με το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι δύο δημοσιεύσεις ωστόσο εμφανίστηκαν στον λογαριασμό του με μικρή χρονική διαφορά, την ώρα που οι αμερικανικοί σταθμοί μετέδιδαν τις προβλέψεις για την ήττα των Ρεπουμπλικανών.