Τραμπ για ενδιάμεσες εκλογές: Παραδέχθηκε την ήττα των Ρεπουμπλικανών – «Οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά, το πάλευαν 11 χρόνια»

Σε μια βαριά εκλογική ήττα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε τη νίκη των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, αποδίδοντας απρόσμενα τα εύσημα στους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για τη συντριβή, μετακυλίοντας τις αιτίες στους υποψηφίους που ηττήθηκαν, ενώ προειδοποίησε με άσκηση προεδρικού βέτο σε θέματα μετανάστευσης και ταυτότητας φύλου ενόψει της νέας περιόδου διαιρεμένης διακυβέρνησης.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά την πρόβλεψη για το πέρασμα τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας στα χέρια των Δημοκρατικών, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε την εκλογική αντεπίθεση της αντιπολίτευσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου διαιρεμένης διακυβέρνησης.
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την εκλογική συντριβή, μετακυλίοντας τις ευθύνες στους ηττημένους υποψηφίους και επαναλαμβάνοντας: «Δεν ήμουν εγώ στο ψηφοδέλτιο».
  • Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα ασκήσει την εξουσία του προεδρικού βέτο σε νομοθετικές πρωτοβουλίες των αντιπάλων του, ενώ επέμεινε ότι δεν μετανοεί για τα πεπραγμένα των πρώτων δύο ετών της θητείας του.

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Σε μια βαριά εκλογική ήττα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια σπάνια και απρόσμενη παραδοχή, αποδίδοντας τα εύσημα στους πολιτικούς του αντιπάλους.

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Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News αργά το βράδυ της Τρίτης -μετά την πρόβλεψη των αμερικανικών δικτύων για το πέρασμα τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας στα χέρια των Δημοκρατικών- ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε την εκλογική αντεπίθεση της αντιπολίτευσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου διαιρεμένης διακυβέρνησης στην Ουάσιγκτον.

«Το πάλευαν 11 χρόνια και τελικά το πέτυχαν»

Ο 80χρονος Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος απέδωσε τα εύσημα στο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο κατά το παρελθόν έχει επανειλημμένα χλευάσει, αποκαλώντας τα στελέχη του «τζιχαντιστές», «κομμουνιστές» ή κατηγορώντας τους για νοθεία.

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«Νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά. Πραγματικά το πιστεύω», ανέφερε ο Τραμπ στο Fox News.

«Πολέμησαν σκληρά. Ξέρετε, παλεύουν εδώ και πολύ καιρό. Παλεύουν εναντίον μου για πάρα πολύ καιρό. Έψαχναν αυτή τη νίκη εδώ και 11 χρόνια, και τελικά την πέτυχαν».


Έως τα ξημερώματα της Τετάρτης, τα προγνωστικά έδειχναν τους Δημοκρατικούς να ανατρέπουν τους συσχετισμούς και να κερδίζουν έξι έδρες Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία -συμπεριλαμβανομένων προπυργίων όπως το Τέξας, η Βόρεια Καρολίνα και η Νότια Καρολίνα- παράλληλα με πληθώρα εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πολιτείες όπως το Νιου Τζέρσεϊ και η Πενσυλβάνια.

Αποποίηση ευθυνών και το «χαρτί» του προεδρικού βέτο

Ο Τραμπ απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την εκλογική συντριβή, μετακυλίοντας τις ευθύνες στους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που ηττήθηκαν.

Υποστήριξε ότι ορισμένοι εξ αυτών δεν επέδειξαν επαρκή αφοσίωση.

«Σε άλλες περιπτώσεις, απλώς δεν ενέπνευσαν τον κόσμο να βγει και να ψηφίσει», σχολίασε.

Παράλληλα, επανέλαβε το επιχείρημα που είχε διατυπώσει νωρίτερα στην πλατφόρμα Truth Social: «Δεν ήμουν εγώ στο ψηφοδέλτιο», μια δήλωση που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με το κεντρικό προεκλογικό του μήνυμα προς τους οπαδούς του, τους οποίους καλούσε να «προσποιηθούν ότι είναι ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο».

Πηγή: Truth Social

Παράλληλα, υποβάθμισε τον αντίκτυπο που είχε στην κάλπη η απόφασή του να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια.

«Πιστεύω ότι ένα μέρος οφειλόταν στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα ο κόσμος κατάλαβε τη σημασία αυτού που έκανα με το Ιράν».

Παρά τη δήλωση ετοιμότητας για συνεργασία με τους Δημοκρατικούς στα επόμενα δύο χρόνια που απομένουν στη θητεία του, ο Τραμπ έθεσε σαφή κόκκινα όρια στη μεταναστευτική πολιτική και τα ζητήματα ταυτότητας φύλου.

«Η εξουσία του βέτο είναι μία από τις ισχυρότερες εξουσίες που διαθέτει ένας πρόεδρος. Θα μου στέλνουν πράγματα που είναι παράλογα και εγώ θα ασκώ βέτο», τόνισε.

Πηγή: Truth Social

 

Η συνέντευξη στους New York Times και η αναφορά στον Λίντσεϊ Γκράχαμ

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στους New York Times λίγο πριν τις 10:30 το βράδυ της Τρίτης τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ -ενώ παρακολουθούσε τα αποτελέσματα από τον Λευκό Οίκο- ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος.

«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανότατα θα βρούμε μια άκρη», ανέφερε, δηλώνοντας παράλληλα ότι θεωρεί την απόφασή του για τον πόλεμο στο Ιράν «σοφότατη» και πως δεν μετανοεί για την υποστήριξη υποψηφίων όπως ο Κεν Πάξτον στο Τέξας και η Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα, οι οποίοι έχασαν τη μάχη για τη Γερουσία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, ο Τραμπ ανέφερε: «Βλέπω αυτά τα αποτελέσματα καθώς μιλάω. Βλέπω ότι η Ντάρλιν έχασε. Ουάου, αυτό είναι εκπληκτικό. Πώς πιστεύετε ότι θα τα είχε πάει ο Λίντσεϊ αν κατέβαινε;», αναφερόμενος στον εκλιπόντα γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράαμ που απεβίωσε τον Ιούλιο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ο Γκράχαμ πιθανότατα θα είχε επικρατήσει.

Παρά την εκλογική πανωλεθρία του κόμματός του, ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν μετανοεί για τίποτα από τα πεπραγμένα των πρώτων δύο ετών της δεύτερης θητείας του.

«Θεωρώ ότι είναι η πιο επιτυχημένη διετής περίοδος στην ιστορία οποιουδήποτε προέδρου», είπε χαρακτηριστικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τις δηλώσεις του δεν διατύπωσε ισχυρισμούς περί νοθείας των εκλογών -μια κατηγορία που εκτοξεύει συχνά χωρίς στοιχεία- ενώ οι παρεμβάσεις του ακολούθησαν μια σειρά από οργισμένες αναρτήσεις στο Truth Social, όπου επιτιθόταν στο Fox News κατηγορώντας το δίκτυο ότι έχει στραφεί «εναντίον» του.

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