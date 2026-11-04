Κέισα Λανς Μπότομς: Η πρώτη Αφροαμερικανίδα Κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ – Νίκη των Δημοκρατικών στην Τζόρτζια έπειτα από 25 χρόνια

Σε μια πολιτική ανατροπή ιστορικών διαστάσεων, η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα, Κέισα Λανς Μπότομς, εξελέγη κυβερνήτης της Τζόρτζια, σύμφωνα με το Associated Press.

Σε μια πολιτεία της οποίας η ταυτότητα διαμορφώθηκε από τις παρακαταθήκες της δουλείας, του φυλετικού διαχωρισμού και των αγώνων για τα πολιτικά δικαιώματα, η 56χρονη Μπότομς γράφει ιστορία ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα που αναλαμβάνει το ανώτατο εκτελεστικό αξίωμα αμερικανικής πολιτείας, αλλά και η πρώτη Δημοκρατική που εκλέγεται κυβερνήτης στην Τζόρτζια έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια.

Η νίκη της απέναντι στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της, τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ρικ Τζάκσον, επιβεβαιώνει την πλήρη μεταμόρφωση της Τζόρτζια την τελευταία δεκαετία από ένα ασφαλές ρεπουμπλικανικό προπύργιο σε μια κομβική αμφίρροπη πολιτεία (swing state).

Το μέτωπο κατά του Τραμπ και η μάχη για τα δικαιώματα ψήφου

Σύμφωνα με τους New York Times, από την έναρξη της προεκλογικής της εκστρατείας, η Μπότομς τοποθετήθηκε ως αμετακίνητο αντίβαρο του Ντόναλντ Τραμπ σε μια πολιτεία στην οποία ο ίδιος είχε επικρατήσει πριν από δύο χρόνια, κουβαλώντας όμως σοβαρά πολιτικά βάρη: από την ποινική του δίωξη για τις αποτυχημένες απόπειρες ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 στην Τζόρτζια, έως τη μακρά λίστα υποψηφίων με την στήριξή του που απορρίφθηκαν από το εκλογικό σώμα.

Ακολουθώντας τη γραμμή των Δημοκρατικών πανεθνικά, η Μπότομς διοχέτευσε τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων που χρέωναν στον Τραμπ τον πληθωρισμό, την αύξηση των τιμών των καυσίμων, τις δυσκολίες πρόσβασης σε προσιτή υγειονομική περίθαλψη και τον μη δημοφιλή πόλεμο με το Ιράν.

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Παράλληλα, επικεντρώθηκε στην προστασία της πρόσβασης στις κάλπες και των εγγυήσεων για την εκπροσώπηση των μειονοτήτων, στον απόηχο της φετινής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εξασθένησε περαιτέρω τον εμβληματικό Νόμο για τα Δικαιώματα Ψήφου (Voting Rights Act) του 1965, μία από τις σπουδαιότερες κατακτήσεις του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων που είχε ως ιστορικό επίκεντρο την Ατλάντα.

Το ζήτημα αυτό αποτελούσε ήδη σημείο αιχμής για τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους της πολιτείας, μετά τους αυστηρούς εκλογικούς περιορισμούς που επέβαλαν οι Ρεπουμπλικανοί ως αντίδραση στις πρόσφατες νίκες των Δημοκρατικών.

Η υπέρβαση και συγκρούση

Για να φτάσει στη νίκη, η Μπότομς χρειάστηκε να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις του ίδιου της του κόμματος αλλά και της γενέτειράς της.

Η θητεία της στην δημαρχία της Ατλάντα (2018–2022) είχε σημαδευτεί από επικρίσεις και δυσαρέσκεια λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας, γεγονός που την είχε οδηγήσει τότε στην απόφαση να μην διεκδικήσει την επανεκλογή της.

Στην κούρσα για την έδρα του κυβερνήτη, ωστόσο, εξέπληξε τους επικριτές της κερδίζοντας απευθείας τις προκριματικές εκλογές, χωρίς να χρειαστεί δεύτερος γύρος απέναντι σε ένα πολυπληθές πεδίο Δημοκρατικών διεκδικητών.

Αυτή η πρόωρη επικράτηση της έδωσε τη δυνατότητα να προσελκύσει μετριοπαθείς ψηφοφόρους, την ώρα που οι Ρεπουμπλικανοί αναλώνονταν σε μια εξαιρετικά δαπανηρή εσωκομματική μάχη.

Ahead of Election Day, Keisha Lance Bottoms, the first Black woman elected governor in the U.S., visited the grave of her great-great-grandmother, who was born 20 years before Emancipation. Bottoms said she’s standing on “shoulders of steel.” https://t.co/DiVNLFMPgC https://t.co/64YJr9zShw — The Washington Post (@washingtonpost) November 4, 2026



Ο αντίπαλός της, Ρικ Τζάκσον, είχε διαγράψει τη δική του ανανεωτική πορεία. Χωρίς προηγούμενη πολιτική εμπειρία ή αναγνωρισιμότητα, εισήλθε αργά στην κούρσα, προβάλλοντας μια ιστορία οικονομικής ανέλιξης: από τα παιδικά χρόνια στην φτώχεια και την ανάδοχη φροντίδα, κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Τζόρτζια, δραστηριοποιούμενος στον τομέα των εταιρειών στελέχωσης υγειονομικού προσωπικού, τα ατομικά ακίνητα, ένα κέντρο δεδομένων στο Τέξας και τις θρησκευτικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο Τζάκσον διοχέτευσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία στην εκστρατεία, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δαπάνες της Μπότομς.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τζάκσον επιτέθηκε στην Μπότομς για τα πεπραγμένα της ως δημάρχου, χρεώνοντάς της τις αναταραχές που συγκλόνισαν την Ατλάντα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τις διαδηλώσεις για τη Δικαιοσύνη που οδήγησαν σε επεισόδια, καθώς και την αύξηση της βίας.

Από την πλευρά της, η Μπότομς παρουσίασε τον Τζάκσον ως ευνοούμενο του Τραμπ που μπήκε στην πολιτική για να αυξήσει τα πλούτη του, επικαλούμενη τις κρατικές και ομοσπονδιακές συμβάσεις που είχαν οι επιχειρήσεις υγείας του, ενώ υπογράμμισε την τεράστια απόσταση ανάμεσα στα δύσκολα νεανικά χρόνια που επικαλούνταν και στη σημερινή υπερπολυτελή ζωή του.

Ιστορική παρακαταθήκη

Η Μπότομς κατέκτησε το ανώτατο αξίωμα της πολιτείας, έναν στόχο που διέφευγε από τους Δημοκρατικούς ακόμα και όταν το κόμμα γινόταν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό στην Τζόρτζια.

Watch people’s reactions as Georgia makes history as Keisha Lance Bottoms becomes the first Black woman elected governor in U.S. history, with Democrats winning the majority https://t.co/zl4Uh40Tac — Surajit (@surajit_ghosh2) November 4, 2026



Η επιτυχία της δεν ήταν μεμονωμένη: σύμφωνα με το Associated Press, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν κάθε πολιτειακή κούρσα στις κάλπες της Τρίτης, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του αναπληρωτή κυβερνήτη, του γενικού εισαγγελέα και του υπουργού Εσωτερικών της πολιτείας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την κορύφωση προσπαθειών μίας δεκαετίας.

Η Στέισι Έιμπραμς είχε λάβει εθνική αναγνώριση για την ισχυρή της παρουσία στην κούρσα του 2018 και τις εκστρατείες συσπείρωσης των ψηφοφόρων, ενώ το 2020 ο Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα που κέρδισε την Τζόρτζια έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια, παράλληλα με την ιστορική εκλογή των Δημοκρατικών γερουσιαστών Τζον Όσοφ και Ραφαήλ Γουόρνοκ.

Η Μπότομς γίνεται η πρώτη Αφροαμερικανίδα Κυβερνήτης στην ιστορία της Τζόρτζια, και μόλις η τέταρτη Αφροαμερικανή/ός πολιτικός που εκλέγεται κυβερνήτης στις ΗΠΑ, ακολουθώντας τους:

Ντάγκλας Γουάιλντερ (Βιρτζίνια),

Ντεβάλ Πάτρικ (Μασαχουσέτη) και

Γουές Μουρ (Μέριλαντ).

Παράλληλα, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος Αφροαμερικανών υποψηφίων για τη θέση του κυβερνήτη σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη χρονιά, όπως ο Ρεπουμπλικανός Μπάιρον Ντόναλντς στη Φλόριντα, ο Δημοκρατικός Ντέιβιντ Κρόουλι στο Ουισκόνσιν και ο Δημοκρατικός Άαρον Φορντ στη Νεβάδα.