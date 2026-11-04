Κάνσας: Ο πάστορας και «λαϊκιστής των λιβαδιών» Άνταμ Χάμιλτον εκλέγεται Γερουσιαστής – Ο πρώτος Δημοκρατικός που κερδίζει την έδρα από το 1932

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Οι ψηφοφόροι στο Κάνσας εξέλεξαν τον Δημοκρατικό Άνταμ Χάμιλτον στη Γερουσία, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1932 που η συγκεκριμένη πολιτεία στέλνει Δημοκρατικό αντιπρόσωπο στο ανώτατο σώμα του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Ο Χάμιλτον, ηγέτης της μεγαλύτερης Ενωμένης Μεθοδιστικής εκκλησίας στη χώρα, προσέγγισε το εκλογικό σώμα με μια μετριοπαθή γραμμή, δίνοντας έμφαση στη σημασία του διαλόγου και της ακρόασης όλων των πλευρών.

Από τον άμβωνα στην πολιτική σκηνή

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της νίκης του σε ξενοδοχείο στο Όβερλαντ Παρκ, ο 62χρονος Χάμιλτον μετέτρεψε μια γεμάτη αίθουσα χορού σε εκκλησία και το βήμα του σε άμβωνα, απαγγέλλοντας εδάφια της Βίβλου.

«Κάνε στους άλλους ό,τι θα ήθελες να σου κάνουν», ανέφερε, επικαλούμενος το κατά Ματθαίον 7:12, γνωστότερο ως τη «χρυσή γενική αρχή».

«Πώς θα φαινόταν στην Ουάσιγκτον αν το έκαναν αυτό στην πραγματικότητα; Πώς θα άλλαζαν οι πολιτικές μας και η πολιτική μας αν συμπεριφερόμασταν στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο;», πρόσθεσε.

Ο Χάμιλτον, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «ανεξάρτητης σκέψης Δημοκρατικός» και ηγείται της United Methodist Church of the Resurrection (Ενωμένη Μεθοδιστική Εκκλησία της Ανάστασης) στην περιοχή του Κάνσας Σίτι, υποστήριζε προεκλογικά ότι το Κάνσας θα ωφεληθεί έχοντας από έναν γερουσιαστή από κάθε κόμμα, δεδομένου ότι η άλλη έδρα κατέχεται από τον Ρεπουμπλικανό Τζέρι Μόραν.



Έχοντας διαμηνύσει επανειλημμένα ότι η «αξιοπρέπεια είναι στο ψηφοδέλτιο», ο Χάμιλτον δεσμεύτηκε να γίνει «ο καλύτερος φίλος του Τζέρι Μόραν» και να φέρει τα μέλη των δύο κομμάτων κοντά για να «λύσουν προβλήματα, όπως γινόταν παλιά».

«Στο βαθύτατα κόκκινο Κάνσας, την καρδιά της Αμερικής, θέλω να αποτελέσουμε πρότυπο για το πώς μοιάζει όταν οι σκεπτόμενοι άνθρωποι συνεργάζονται πραγματικά για να λύσουν προβλήματα, αντί να πετούν λάσπη ο ένας στον άλλον», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ανατροπή σε ένα συντηρητικό προπύργιο

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδιζε το Κάνσας με διψήφια διαφορά σε κάθε προεδρική εκλογή από το 2016 και μετά, οι πολίτες της πολιτείας είχαν δείξει στο παρελθόν ότι δεν αποτελούν αμιγώς ρεπουμπλικανικό προπύργιο σε όλα τα επίπεδα, εκλέγοντας και επανεκλέγοντας τη μετριοπαθή Δημοκρατική κυβερνήτη Λόρα Κέλι.

Η φετινή αναμέτρηση στις ενδιάμεσες εκλογές εξελίχθηκε στην πιο δαπανηρή στην ιστορία του Κάνσας, με τον Χάμιλτον να σπάει πολλαπλά ρεκόρ συγκέντρωσης πόρων.

Αν και φλέρταρε με την ιδέα να κατέβαθει ως ανεξάρτητος, τελικά αποφάσισε να διεκδικήσει την έδρα ως «ανεξάρτητης σκέψης Δημοκρατικός», αποτρέποντας τον κίνδυνο διάσπασης των ψήφων της κεντροαριστεράς.

Ο Χάμιλτον κατάφερε να αγγίξει τους ψηφοφόρους ασκώντας κριτική στους Δημοκρατικούς, προτείνοντας όρια θητειών και εξασφαλίζοντας στηρίξεις από προβεβλημένους Ρεπουμπλικανούς του Κάνσας.

Αυτοπροσδιοριζόμενος ως κεντρώος με το σύνθημα «ηγεσία από το κέντρο», ευθυγραμμίστηκε με άλλους «λαϊκιστές των λιβαδιών» που κέρδισαν σε ρεπουμπλικανικά προπύργια ποντάροντας σε λαϊκιστικά μηνύματα και στη δέσμευση σύγκρουσης με τη διαφθορά και τα εταιρικά συμφέροντα.

Adam Hamilton: “I think the people in Kansas — Republicans, independents, and Democrats — are saying what’s happening in Washington is not okay” https://t.co/HjUeNxph83 — Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2026



Παράλληλα, ο Χάμιλτον αξιοποίησε επιτυχώς την αγωνία των πολιτών για το υψηλό κόστος ζωής.

Σε σύντομη συνέντευξή του στον Guardian, εξήγησε ότι η πρώτη του προτεραιότητα για τη μείωση του κόστους των αγροτών θα είναι ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστούν σχεδόν οι τιμές στο πετρέλαιο ντίζελ και στα λιπάσματα για τους χιλιάδες αγρότες της πολιτείας, όπου το 88% της έκτασης είναι αγροτική γη και περίπου ένας στους πέντε κατοίκους απασχολείται στη γεωργία.

Ο Χάμιλτον κατήγγειλε επίσης ότι ο προκάτοχός του δεν ήταν προσβάσιμος στους πολίτες, θυμίζοντας ότι ο Μάρσαλ είχε πραγματοποιήσει ανοιχτή δημόσια συζήτηση με τους ψηφοφόρους του στις αρχές του 2025, από την οποία αποχώρησε πρόωρα μετά από δύσκολες ερωτήσεις — με τον ίδιο τον Μάρσαλ να υποστηρίζει ότι οι συναντήσεις είχαν γίνει «μη παραγωγικές και επικίνδυνες».

Πανηγυρισμοί

Στο εκλογικό κέντρο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων στο Όβερλαντ Παρκ, η ανακήρυξη του Χάμιλτον ως νικητή από το CNN προκάλεσε πανζουρλισμό.

Democrat Adam Hamilton will flip the Kansas Senate seat, ending a 94-year Democratic drought, CNN projects. It’s a seismic defeat of Republican Sen. Roger Marshall in a deep-red state. CNN’s Kylie Atwood reports from Overland Park, Kansas, as the crowd erupts in cheers from Hamilton’s campaign headquarters. Follow live updates https://t.co/dljI52gAeQ — CNN (@CNN) November 4, 2026



Το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές, φώναζε το όνομά του, δάκρυσε και αγκαλιάστηκε, ενώ μια ροκ μπάντα που έπαιζε διασκευές ξεκίνησε να ερμηνεύει το «I’m walking on sunshine».

Ο Τζεφ Μπέρτζες, ένας 49χρονος ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης από το Λόρενς που βρέθηκε στο πάρτι της νίκης, δήλωσε ότι ο Χάμιλτον εξέφραζε τις πεποιθήσεις του καλύτερα από κάθε άλλον υποψήφιο.

«Ο Χάμιλτον είναι ένας λογικός άνθρωπος. Δεν ισχυρίζεται ότι γνωρίζει όλες τις απαντήσεις για όλα τα περίπλοκα ζητήματα, αλλά είναι λογικός», σημείωσε.

«Είναι πρόθυμος να ακούσει. Δεν είναι δεμένος με κάποια εγωιστική ατζέντα που θα τον κάνει πλούσιο. Νοιάζεται για τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Νοιάζεται για τα βάσανά τους».