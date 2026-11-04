Δολοφονία 67χρονου στις Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 36χρονος γιος – Επιμένει πως είναι αθώος

«Είμαι αθώος» ήταν τα πρώτα λόγια του 36χρονου γιου του 67χρονου, περνώντας πριν από λίγο το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Ο 36χρονος είχε βρει νεκρό τον πατέρα του και, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται ότι αυτός ήταν ο δράστης της δολοφονίας του.

Ο ίδιος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 14:00. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γιάντσιος, η εισαγγελέας ενημέρωσε τον 36χρονο ότι κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά του πατέρα του.

Ο κ. Γιάντσιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών, τόνισε ότι έως την Παρασκευή θα καταθέσουν στον ανακριτή η μητέρα και άλλοι μάρτυρες. Η υπεράσπιση θα συγκεντρώσει τα στοιχεία που, όπως είπε, θα αντικρούσουν τις αντιφάσεις του 36χρονου στην κατάθεσή του. Ο δικηγόρος μίλησε επίσης για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα εδώ και πολλά χρόνια προς τον γιο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Ο 36χρονος επιμένει ότι είναι αθώος. Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews πριν από λίγες ημέρες είχε πει ότι δεν σκότωσε τον πατέρα του και ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον ενοχοποιούν.

Η σύλληψη έγινε στις 9 το βράδυ της Τρίτης (3/11), σε κατοικία όπου ο 36χρονος διέμενε, διαφορετική από εκείνη του πατέρα του.