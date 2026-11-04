Ομπάμα: «Ξεκάθαρο» το μήνυμα των Αμερικανών στις ενδιάμεσες εκλογές – «Απέρριψαν τον διχασμό, πρέπει να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιά»

Σε μια ηχηρή παρέμβαση μετά τη σαρωτική επικράτηση του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, υπογράμμισε πως οι Αμερικανοί πολίτες απέρριψαν την πολιτική της πόλωσης και απαίτησαν ουσιαστικές λύσεις.

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών του Ντόναλντ Τραμπ -που φέρνει τους Δημοκρατικούς στο τιμόνι τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας- αναμένεται να αναδιαμορφώσει πλήρως τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του, προσφέροντας στην αντιπολίτευση τα μέσα για αυστηρό έλεγχο της διακυβέρνησης και ανάσχεση της νομοθετικής ατζέντας του Λευκού Οίκου.

«Ξεκάθαρο μήνυμα» από τους ψηφοφόρους

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στον απόηχο των αποτελεσμάτων, ο Μπαράκ Ομπάμα σημείωσε ότι οι πολίτες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα, ζητώντας ηγέτες που εστιάζουν στις πραγματικές προκλήσεις της χώρας και όχι στον διχασμό.

«Απόψε, ο αμερικανικός λαός έστειλε ένα σαφές μήνυμα: θέλει μια πολιτική που ενώνει τους ανθρώπους αντί να τους διχάζει, και ηγέτες που προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», έγραψε.

Παράλληλα, εξήρε την προσπάθεια των υποψηφίων του κόμματος που πέτυχαν ιστορικές νίκες ακόμη και σε παραδοσιακά Ρεπουμπλικανικά κάστρα, όπως το Τέξας και η Βόρεια Καρολίνα.



«Αυτά τα αποτελέσματα ήταν δυνατά μόνο επειδή εξαιρετικοί υποψήφιοι βγήκαν μπροστά σε κάθε περιοχή της χώρας — συμπεριλαμβανομένων περιοχών που κάποτε θεωρούνταν αουτσάιντερ. Προέρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα και εκπροσώπησαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών απόψεων, αλλά ήταν ενωμένοι από κοινές αξίες, την πίστη στη δημόσια προσφορά και τη δέσμευση να βάζουν τους ανθρώπους των περιφερειών και των πολιτειών τους πάνω από όλα», σημείωσε.

Η στρατηγική για τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας Τραμπ

Κοιτάζοντας την επόμενη ημέρα, ο Ομπάμα αναγνώρισε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ διατηρεί ακόμη δύο χρόνια θητείας στον Λευκό Οίκο, ωστόσο κάλεσε τα στελέχη και τους εκλεγμένους των Δημοκρατικών να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη νέα πολιτική τους ισχύ για να επιφέρουν αλλαγές και να προστατεύσουν τη χώρα.

«Αν και η παρούσα κυβέρνηση έχει ακόμη δύο χρόνια θητείας, το καθήκον μας τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια μας, να επιφέρουμε αλλαγές όπου έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημίες και να θέσουμε τα θεμέλια για το μέλλον», τόνισε.

Η δυσαρέσκεια και το στοίχημα

Τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου αντικατοπτρίζουν την έντονη ανησυχία των Αμερικανών πολιτών για το κόστος ζωής, τον πληθωρισμό και τη συνολική κατεύθυνση της χώρας — ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας.

Η ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου δίνει πλέον στους Δημοκρατικούς την εξουσία να ασκούν εξονυχιστικό έλεγχο στην κυβέρνηση Τραμπ, να αμφισβητούν νομοθετικές προτάσεις και να επηρεάζουν καθοριστικά τις κρίσιμες αποφάσεις πολιτικής.

Για τον Μπαράκ Ομπάμα, το άμεσο στοίχημα για το κόμμα είναι πλέον η μετατροπή αυτής της εκλογικής επικράτησης σε ουσιαστική πολιτική δράση, προετοιμάζοντας το Δημοκρατικό Κόμμα για την επόμενη φάση της πολιτικής σύγκρουσης.