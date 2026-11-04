Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν οι 4 Τούρκοι κρατούμενοι που είχαν βάλει φωτιά στις φυλακές Διαβατών

Τέσσερις Τούρκοι κρατούμενοι, κατηγορούνται για εμπρησμό και διακεκριμένες φθορές, σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και εμπόδισαν το κλείσιμο των θυρών, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έκδοση 48χρονου συμπατριώτη τους στην Τουρκία, για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Έπειτα από το περιστατικό, εξαιτίας του οποίου, κρατούμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, αποφασίστηκε η μετακίνηση των εμπλεκομένων, σε άλλες πτέρυγες των φυλακών.

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Φυλακές Διαβατών
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις Τούρκοι κρατούμενοι κατηγορούνται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στις φυλακές Διαβατών, ενέργεια που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αποδίδεται σε εμπρησμό.
  • Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι μετέφεραν φλεγόμενα στρώματα στον διάδρομο και τοποθέτησαν ερμάρια για να εμποδίσουν το κλείσιμο της πόρτας, συμβάλλοντας στην επέκταση της πυρκαγιάς.
  • Η ενέργεια φέρεται να έγινε ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης για την έκδοση 48χρονου έγκλειστου συμπατριώτη τους στην Τουρκία για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

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Τέσσερις Τούρκοι κρατούμενοι, κατηγορούνται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, ενέργεια, που σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., αποδίδεται σε εμπρησμό και φαίνεται να έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για την έκδοση έγκλειστου συμπατριώτη τους, στην Τουρκία.

Ως δράστες, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 32, 26, 50 και 55 ετών, εις βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 32χρονος φέρεται να βγήκε από θάλαμο κράτησης, μεταφέροντας στρώματα, στα οποία είχε ήδη εκδηλωθεί φωτιά και τα μετέφερε στο διάδρομο.

Οι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι κρατούμενοι φέρονται να συνέδραμαν στην επέκταση της πυρκαγιάς, τοποθετώντας ερμάρια μπροστά σε πόρτα διαδρόμου, ώστε να εμποδίσουν το κλείσιμό της, αλλά και μεταφέροντας επιπλέον στρώματα από το εσωτερικό των θαλάμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς είχαν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Κάποιοι κρατούμενοι χρειάστηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Η παραπάνω ενέργεια φέρεται να έγινε ως ένδειξη αλληλεγγύης προς 48χρονο Τούρκο, για τον οποίο είχε αποφασιστεί η έκδοσή του στην πατρίδα του, για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξέτασαν την παρουσία και τις κινήσεις κρατουμένων τουρκικής καταγωγής, ενώ έπειτα από το περιστατικό, αποφασίστηκε η μετακίνηση τους σε άλλες πτέρυγες των φυλακών Διαβατών, προκειμένου να αποτραπούν νέες εντάσεις.

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