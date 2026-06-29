Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: «Ο τύπος είναι φανταστικός – Δέχτηκε και ένα τεράστιο πόλεμο ξαφνικά»

Τον Χάρη Βαρθακούρη υποδέχτηκαν στο «Νωρίς Νωρίς», το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στη συνέντευξή του μίλησε και για τον αδελφό του και επίσης καλλιτέχνη Good Job Nicky, ο οποίος φέτος συμμετείχε στο «Sing for Greece», ωστόσο δεν επιλέχτηκε για να εκπροσωπήσει την χώρα μας στη Eurovision.

Αναφερόμενος στον Good Job Nicky και στο τραγούδι με το οποίο διεκδίκησε την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision, ο Χάρης Βαρθακούρης είπε πως: «Του είχα πει ότι το κομμάτι είναι καταπληκτικό, όχι για τη Eurovision. Το τραγούδι εγώ το ξέρω δύο χρόνια. Του είχα πει ότι είναι σούπερ για το δίσκο του, για κλαμπ, για οτιδήποτε, αλλά όχι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά, όπως δυστυχώς απεδείχθη. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει και δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο τύπος είναι φανταστικός».

«Ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο δέχτηκε και ένα τεράστιο πόλεμο ξαφνικά. Δηλαδή είχε τόσο ρεύμα ο Akylas, που πρώτη φορά ένιωσε ο Νικόλας κάτι το οποίο έχω νιώσει στο παρελθόν, το να δέχεσαι το “ο γιος του Πάριου”. Ότι είσαι εκεί όχι επειδή το αξίζεις. Το έχω ζήσει, το έχω περάσει. Το: “Έλα μωρέ, αν δεν ήταν ο πατέρας του, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του”. Πλέον δεν με αγγίζει. Κάποτε μου στερούσε τον ύπνο, που λέει ο λόγος», εξήγησε αμέσως μετά ο ερμηνευτής.