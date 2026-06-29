Idra Kayne για τα ρατσιστικά σχόλια: «Παλιά στεναχωριόμουν πάρα πολύ…»

Την Idra Kayne φιλοξένησε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του, το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Στη διάρκεια της παρουσίας της στο «Πρωινό», η ταλαντούχα τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην καταγωγή της, αλλά και στον ρατσισμό που έχει βιώσει.

Μιλώντας για την καταγωγή της από την πλευρά του πατέρα της, η γνωστή καλλιτέχνις είπε ότι: «Ο μπαμπάς μου είναι από την Ουγκάντα. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά θέλω πάρα πολύ να πάω. Ό,τι έχω διαβάσει, δει, και ό,τι μας έχει αφηγηθεί ο πατέρας μου, είναι πάρα πολύ ωραία χώρα. Έχω και πολλούς γνωστούς που έχουν πάει και μου έχουν πει τα καλύτερα. Προσπαθούμε με τον αδελφό μου να οργανωθούμε για να πάμε κάποια στιγμή».

Αναφερόμενη στο θέμα του ρατσισμού, η Idra Kayne εξήγησε πως: «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα με κοιτάξουν διαφορετικά, αλλά εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι για το ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Γιατί δεν είναι μόνο άνθρωποι του χρώματός μου, οποιοσδήποτε διαφορετικής καταγωγής έχει τραβήξει λίγο ζόρι σε αυτή την χώρα».

«Νομίζω πως έχουμε γίνει λίγο καλύτεροι. Σε όλο τον πλανήτη πλέον, θεωρώ ότι όλες οι χώρες γίνονται πολυπολιτισμικές, οπότε εντάξει. Μου αρέσει που το συζητάμε και έχω και την άνεση κάποια πράγματα να πω ότι “αυτό τώρα που λες είναι βαθιά ρατσιστικό”. Το έχω πει και όσο μεγαλώνω…

Πολλοί θυμώνουν, και ζυγίζω και εγώ την κατάσταση, που αξίζει τώρα να το πω και που δεν αξίζει. Έχω σταματήσει δηλαδή να στεναχωριέμαι και τόσο ή να θυμώνω. Παλιά στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Μετά γύρισα στον θυμό και τώρα είμαι κάπου στη μέση. Δηλαδή το ζυγίζω μέσα μου και λέω “τώρα πρέπει να στεναχωρηθώ, να θυμώσω ή να το αγνοήσω και να προχωρήσω;”», πρόσθεσε η τραγουδίστρια στη συνέντευξή της.