Ιωάννα Τούνη: «Κλαίω, αλλά μετά κοιτάω τον τραπεζικό λογαριασμό μου και μου περνάει» – Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο

Η Ιωάννα Τούνη αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Μπαλί, όπου συνδυάζει δουλειά με διακοπές. Η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας έχει ανεβάσει διάφορα στιγμιότυπα από το ταξίδι της, στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν λείπουν και τα αρνητικά σχόλια. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και πριν από λίγες ώρες, θέλησε να απαντήσει δημόσια σε ένα από αυτά.

Όπως φαίνεται, ανάμεσα σε διάφορα σχόλια δέχτηκε και ένα που ανέφερε ότι είναι «για τα πανηγύρια». Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλησε να το αφήσει αναπάντητο και έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο TikTok.

Σε αυτό, η influencer ανέβασε ένα βίντεο από το ταξίδι της στο Μπαλί. Αρχικά η Ιωάννα Τούνη κάνει στα ψέματα πως κλαίει, ενώ στη συνέχεια με αυτοπεποίθηση δείχνει στο κοινό τα ρούχα που επέλεξε να βάλει.

Στην ανάρτησή της, έχει γράψει: «Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει».

Η αναφορά στον τραπεζικό της λογαριασμό, «γέννησε» βέβαια μία σειρά από νέα αρνητικά σχόλια, με έναν χρήστη της πλατφόρμας να γράφει: «Κακό φλεξ. Θα προτιμούσα να πεις κάτι για τον χαρακτήρα σου ή τη δουλειά σου. Ο τραπεζικός λογαριασμός μεγαλώνει εύκολα κ καταρρέει κ πολύ εύκολα. Μην θεωρούμε τα πάντα δεδομένα γιατί η ζωή κρύβει εκπλήξεις κ όχι πάντα ευχάριστες».