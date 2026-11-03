Νότης Σφακιανάκης: «Χαίρει άκρας υγείας – Πιστεύω ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει», λέει ο ανιψιός του

Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνος, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή, δηλώνοντας πως ο καλλιτέχνης χαίρει άκρας υγείας. Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι ο ερμηνευτής δεν θα επιστρέψει στα φώτα της δημοσιότητας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως αρμόδιος για να απαντήσει είναι αποκλειστικά ο ίδιος.

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Νότης Σφακιανάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «Πρωινό» μίλησε ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη, με αφορμή τα γενέθλια του ερμηνευτή τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
  • Ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης εξήγησε ότι η ημέρα φέρνει πλέον ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς συμπίπτει με την απώλεια της συζύγου του καλλιτέχνη.
  • Παράλληλα, ανέφερε πως ο θείος του «Χαίρει άκρας υγείας», προσθέτοντας για το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Πιστεύω ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει».

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Στο «Πρωινό» μίλησε ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη, με αφορμή τα γενέθλια του ερμηνευτή τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης αναφέρθηκε στον θείο του και ανάμεσα σε άλλα εξέφρασε την άποψη πως ο καλλιτέχνης δεν θα επιστρέψει στα φώτα της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης είπε στις δηλώσεις του: «Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί αν μη τι άλλο χαρά για την οικογένειά μας. Όμως όχι μόνο για την οικογένειά μας αλλά και για πολύ κόσμο που τον αγαπά».

«Μέχρι και πέρυσι μας έφερνε μόνο χαρά και ευτυχία. Ήταν ένα πάρτι για εμάς κατά κάποιον τρόπο τα γενέθλια του θείου μου. Δυστυχώς όμως συμπίπτει με την ημέρα του χαμού της θείας μας, της συζύγου και της μητέρας των παιδιών του, όπου ο χαμός ο δικός της για μένα δεν ήταν απλώς μια απώλεια. Δεν ήταν απλά μια θεία. Όπως είναι αντιληπτό, μας φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα πλέον», εξήγησε στη συνέχεια.

Ακόμα, ανέφερε πως: «Έχω πει και στο παρελθόν πάλι στην εκπομπή του κυρίου Λιάγκα, ότι χάσαμε πολύ νωρίς τον πατέρα μας εγώ και τα αδέλφια μου και έκτοτε μέχρι και σήμερα ο θείος μου, μας στέκεται σαν πατέρας. Είναι σε όλα δίπλα μας. Ως θείος μου, σαφώς επικοινωνούμε. Χαίρει άκρας υγείας. Για την επιστροφή του, ο αρμόδιος για να το απαντήσει είναι μόνον εκείνος. Αν με ρωτάτε προσωπικά τι πιστεύω… Πιστεύω ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Είναι κάτι όμως που το γνωρίζει μόνον ο ίδιος». 

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