Μαρία Κανελλοπούλου: «Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω» – Η ανάρτηση για την κατασκευασμένη φωτογραφία της

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για κατασκευασμένη φωτογραφία της που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται για τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. 

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Μαρία Κανελλοπούλου
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για κατασκευασμένη φωτογραφία της που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
  • Σύμφωνα με την ηθοποιό, κάποιοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υλικό για να διαδίδουν ψέματα για την κατάσταση της υγείας της.
  • «…Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας έκκληση στους χρήστες να μην αναπαράγουν τη φωτογραφία.

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Με μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για κατασκευασμένη φωτογραφία της που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, την οποία σύμφωνα με την αγαπημένη ηθοποιό, κάποιοι χρησιμοποιούν για να διαδίδουν ψέματα για την κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις παρακάλεσε τους υπόλοιπους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να μην αναπαράγουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δηλαδή!-γράφουν διάφορα που δεν ΙΣΧΥΟΥΝ για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», ανέφερε στη δημοσίευση που έκανε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η Μαρία Κανελλοπούλου.

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