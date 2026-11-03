Μαρία Κανελλοπούλου: «Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω» – Η ανάρτηση για την κατασκευασμένη φωτογραφία της

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Με μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για κατασκευασμένη φωτογραφία της που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, την οποία σύμφωνα με την αγαπημένη ηθοποιό, κάποιοι χρησιμοποιούν για να διαδίδουν ψέματα για την κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις παρακάλεσε τους υπόλοιπους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να μην αναπαράγουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δηλαδή!-γράφουν διάφορα που δεν ΙΣΧΥΟΥΝ για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», ανέφερε στη δημοσίευση που έκανε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η Μαρία Κανελλοπούλου.