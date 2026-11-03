Ευαγγελία Μουμούρη για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ: «Πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά δεν μου φτάνει – Θέλω να πάθουν κακό» – ΒΙΝΤΕΟ

Την οργή της εξέφρασε η Ευαγγελία Μουμούρη, η οποία ήταν μία από τους ηθοποιούς που εξαπατήθηκαν από την εγκληματική οργάνωση που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η ηθοποιός, σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagra, αποκάλυψε ότι είχε προσφέρει στην ΜΚΟ ενώ τόνισε πως δεν της αρκεί η δικαιοσύνη και θέλει να «πάθουν κακό» οι υπεύθυνοι.

«Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα και εγώ χρήματα και άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η “Παιδική Χαρά” για τη χαρά τους. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν. Αυτά τα παιδιά δεν είναι ψεύτικα, μακάρι να τα έφτιαχνε με ΑΙ η ΜΚΟ για να πάρει τα λεφτά μας. Οπότε αυτό που θα έλεγα θα ήταν “Μπράβο σου, είσαι μάγκας, με κορόιδεψες, αλλά δεν πειράζει, με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό”. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι αληθινά» ανέφερε η ηθοποιός.

«Αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα. Μακάρι να μη χρειαζότανε ιδιωτική πρωτοβουλία, να μπορούσε το κράτος να έδινε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δε γίνεται. Απλώς ξέρεις, μετά από αυτό, έχουνε ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη… Θέλω να πάθουν κακό…Δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά θέλω το κακό τους» πρόσθεσε η Ευαγγελία Μουμούρη.

Τα βίντεο που μοιράστηκε: