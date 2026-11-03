ΗΠΑ: Τα τρία σενάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές – Από τη «γαλάζια επέλαση» των Δημοκρατικών στην ανατροπή υπέρ του Τραμπ

Τρία διαφορετικά σενάρια για την επόμενη ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει το BBC, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα, Τρίτη (3/11), στις κάλπες για να καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο. Από μια σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών, που θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την πολιτική ισχύ του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι μια οριακή νίκη τους ή μια ανατροπή υπέρ των Ρεπουμπλικανών, η εκλογική αναμέτρηση ενδέχεται να διαμορφώσει καθοριστικά το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του για το BBC ο ανταποκριτής στη Βόρεια Αμερική, Άντονι Ζέρκερ, έπειτα από μήνες προεκλογικής εκστρατείας και δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να διαθέτουν πλεονέκτημα.

Ωστόσο, το βρετανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν αποδειχθεί πάντοτε αξιόπιστες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απροσδόκητων αποτελεσμάτων.

Η ανάλυση περιγράφει τρία βασικά ενδεχόμενα, παρουσιάζοντας τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή τους, τις πολιτείες που μπορεί να δώσουν τις πρώτες ενδείξεις και τις συνέπειες για τον Λευκό Οίκο.

Πρώτο σενάριο: Σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών και απώλεια του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς

Το πρώτο σενάριο προβλέπει ένα ισχυρό εκλογικό κύμα υπέρ των Δημοκρατικών, το οποίο θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Σύμφωνα με το BBC, η ιστορία δείχνει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές τείνουν να ευνοούν το κόμμα που βρίσκεται εκτός Λευκού Οίκου.

Στην παρούσα συγκυρία, η δυσαρέσκεια που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο πόλεμος με το Ιράν που έχει αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές, καθώς και αμφιλεγόμενες κυβερνητικές πολιτικές, όπως η αυστηρή εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας και η υποστήριξη της κατασκευής κέντρων δεδομένων, θα μπορούσαν να ενισχύσουν αυτή την τάση.

Εάν πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο, οι Δημοκρατικοί δεν θα εξασφαλίσουν απλώς τις 218 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά θα μπορούσαν να ξεπεράσουν σημαντικά αυτό το όριο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα προϋπέθετε νίκες όχι μόνο στις περίπου δώδεκα εκλογικές αναμετρήσεις που θεωρούνται εξαιρετικά αμφίρροπες, αλλά και σε περιφέρειες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς.

Ακόμη μεγαλύτερη θα ήταν η ανατροπή στη Γερουσία. Για να αποκτήσουν τον έλεγχό της, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να επικρατήσουν στις περισσότερες ή σε όλες τις αμφίρροπες αναμετρήσεις, καταγράφοντας τουλάχιστον μία εντυπωσιακή νίκη σε μια παραδοσιακά συντηρητική πολιτεία.

Το BBC αναφέρει χαρακτηριστικά το Τέξας, το οποίο δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή εδώ και μία γενιά, και το Κάνσας, όπου μια τέτοια νίκη έχει να σημειωθεί σχεδόν έναν αιώνα.

Σε αυτό το σενάριο, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία με μία ή δύο έδρες περισσότερες από τις απολύτως απαραίτητες.

Αυτό θα περιόριζε και τη σημασία πιθανών νομικών αμφισβητήσεων του αποτελέσματος στην Αλάσκα, όπου είχε προηγηθεί δικαστική διαμάχη για την παρουσία δύο υποψηφίων με το όνομα Νταν Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο.

Για να επιτευχθεί μια τόσο μεγάλη νίκη, οι Δημοκρατικοί θα έπρεπε να κινητοποιήσουν μαζικά τους υποστηρικτές τους, να εξασφαλίσουν σημαντικό προβάδισμα μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και να ανατρέψουν την πρόοδο που είχε σημειώσει ο Τραμπ το 2024 μεταξύ των ισπανόφωνων ψηφοφόρων και των νεαρών ανδρών.

Οι πρώτες ενδείξεις: Εάν οι Δημοκρατικοί διατηρήσουν κρίσιμες έδρες στη Φλόριντα και κερδίσουν περιφέρειες των Ρεπουμπλικανών στη Βόρεια Καρολίνα, το Μίσιγκαν, τη Νέα Υόρκη, τη Βιρτζίνια και το Κεντάκι, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ευρύτερης επικράτησής τους. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό θα ήταν να κερδίσουν τη θέση στη Γερουσία της Νότιας Καρολίνας.

Δεύτερο σενάριο: Περιορισμένη νίκη των Δημοκρατικών και πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον

Το δεύτερο σενάριο θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να αποσπάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς όμως να εξασφαλίσουν μια ισχυρή πλειοψηφία.

Σε αυτή την περίπτωση, οι δημοσκοπήσεις θα έχουν αποτυπώσει σωστά τη γενική τάση, αλλά θα έχουν υπερεκτιμήσει την έκταση της εκλογικής μετατόπισης.

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν αρκετές από τις πιο προσιτές εκλογικές αναμετρήσεις, περιοριζόμενοι ωστόσο σε μια μικρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αυτό θα υποχρέωνε την ηγεσία τους να διαπραγματεύεται συχνά με τόσο την αριστερή όσο και την κεντρώα πτέρυγα του κόμματος, προκειμένου να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους για την έγκριση νομοσχεδίων.

Στη Γερουσία, αντίθετα, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν μόλις μία ή δύο επιπλέον έδρες, χωρίς να ανατρέψουν τον συνολικό συσχετισμό δυνάμεων.

Το BBC αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βόρεια Καρολίνα, όπου η ανάλυση θεωρεί ιδιαίτερα πιθανή μια νίκη των Δημοκρατικών.

North Carolina has seen some record numbers for early voter turnout as Democrats try to snag the state’s open Senate seat from Republican control https://t.co/5z9zUP0KZN — Reuters (@Reuters) November 3, 2026

Ωστόσο, άλλες εκλογικές αναμετρήσεις σε συντηρητικές πολιτείες θα μπορούσαν να παραμείνουν εκτός των δυνατοτήτων τους.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς ενδέχεται να διατηρήσει την έδρα της στο Μέιν, ενώ ο προοδευτικός υποψήφιος των Δημοκρατικών Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ θα μπορούσε να αποτύχει να διατηρήσει υπό τον έλεγχο του κόμματός του την έδρα του Μίσιγκαν.

Στην Αλάσκα, η αντιπαράθεση γύρω από τους δύο υποψηφίους που ονομάζονται Νταν Σάλιβαν θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει προβλήματα στην εκστρατεία της Δημοκρατικής Μέρι Πελτόλα.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο, η υψηλή συμμετοχή των Δημοκρατικών στην πρόωρη ψηφοφορία θα έπρεπε να αντισταθμιστεί από αντίστοιχα ισχυρή κινητοποίηση των Ρεπουμπλικανών την ημέρα των εκλογών.

Οι προσπάθειες του Τραμπ να κινητοποιήσει τη βάση του στις παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες θα μπορούσαν, σύμφωνα με την ανάλυση, να περιορίσουν τις απώλειες του κόμματός του.

Το αποτέλεσμα θα ήταν ένα διχασμένο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρούν τη Γερουσία.

Μια τέτοια κατανομή θα δημιουργούσε συνθήκες νομοθετικής παράλυσης, καθώς οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να εμποδίζουν η μία τις πρωτοβουλίες της άλλης.

Οι πρώτες ενδείξεις: Εάν η Φλόριντα παραμείνει με σαφή διαφορά στα χέρια των Ρεπουμπλικανών, ενώ οι Δημοκρατικοί κερδίσουν ορισμένες έδρες στη Βιρτζίνια και την Πενσιλβάνια χωρίς να εκτοπίσουν Ρεπουμπλικανούς που θεωρούνται ασφαλείς στις περιφέρειές τους, τότε το δεύτερο σενάριο θα αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Τρίτο σενάριο: Οι Ρεπουμπλικάνοι διαψεύδουν τις δημοσκοπήσεις και διατηρούν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Το τρίτο σενάριο προβλέπει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που εμφανίζουν οι Δημοκρατικοί.

Για να συμβεί αυτό, οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να έχουν υποτιμήσει για ακόμη μία φορά τη στήριξη προς τον Τραμπ και οι περισσότερες αμφίρροπες αναμετρήσεις να καταλήξουν υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Παράλληλα, θα απαιτούνταν απροσδόκητα μεγάλη συμμετοχή της ρεπουμπλικανικής εκλογικής βάσης.

Ανεξάρτητοι και ισπανόφωνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από πολιτικές του Τραμπ, θα έπρεπε επίσης να στραφούν τελικά προς τους υποψηφίους του κόμματός του.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων θα μπορούσε να εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της Καλιφόρνιας, όπου η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια οριακή πλειοψηφία, αξιοποιώντας και τις αλλαγές στα όρια εκλογικών περιφερειών σε πολιτείες όπως το Τέξας, η Φλόριντα και η Βόρεια Καρολίνα, οι οποίες θεωρούνται ευνοϊκότερες για το κόμμα τους.

Στη Γερουσία, το συγκεκριμένο σενάριο προβλέπει επικράτηση των Ρεπουμπλικανών στις αναμετρήσεις συντηρητικών πολιτειών και ενδεχόμενη ανατροπή στο Μίσιγκαν, όπου η έδρα ανήκε στους Δημοκρατικούς πριν από τις εκλογές.

Ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν καταφέρουν να διατηρήσουν τη Βόρεια Καρολίνα ή να κερδίσουν στη Μινεσότα και το Νιου Χάμσαϊρ, θα μπορούσαν να περιορίσουν τις απώλειές τους και να αναγκάσουν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους σε δυσκολότερες αναμετρήσεις από τις αναμενόμενες.

Μια τέτοια έκβαση θα επέτρεπε στον Τραμπ να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως ανανεωμένη λαϊκή εντολή, συνεχίζοντας να προωθεί την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του με τη στήριξη ενός Κογκρέσου που θα παραμένει υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο.

Οι πρώτες ενδείξεις: Η άνετη επανεκλογή των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών Άσλεϊ Μούντι στη Φλόριντα και Τζον Χάστεντ στο Οχάιο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Πενσιλβάνια και τη Βιρτζίνια, θα αποτελούσε θετική ένδειξη για το κόμμα. Ακόμη πιο σημαντική θα ήταν η κατάκτηση εδρών που σήμερα ανήκουν στους Δημοκρατικούς στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Φλόριντα.

Η επόμενη ημέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ

Όπως αναδεικνύει η ανάλυση του BBC, το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών δεν θα καθορίσει μόνο την αριθμητική σύνθεση του Κογκρέσου, αλλά και τα πολιτικά περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα δημιουργούσε συνθήκες έντονης αντιπαράθεσης με τον Λευκό Οίκο, καθώς το κόμμα θα αποκτούσε σημαντική νομοθετική ισχύ.

Μια περιορισμένη επικράτησή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα οδηγούσε πιθανότατα σε συχνά αδιέξοδα μεταξύ των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Αντίθετα, η διατήρηση της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας και στα δύο σώματα θα επέτρεπε στον Αμερικανό πρόεδρο να συνεχίσει την πολιτική του ατζέντα με τη στήριξη του κόμματός του.

Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με το BBC, είναι εάν οι Δημοκρατικοί θα μετατρέψουν το δημοσκοπικό τους προβάδισμα σε εκλογική επικράτηση ή εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα καταφέρουν να διαψεύσουν τις προβλέψεις της τελευταίας στιγμής.