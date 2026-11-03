ΗΠΑ: Τεχνικά προβλήματα με τους σαρωτές ψηφοδελτίων στη Νέα Υόρκη – Τοποθέτησαν ειδικές κάλπες έκτακτης ανάγκης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι εκλογικές αρχές στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης, καθώς μια γενικευμένη δυσλειτουργία στο σύστημα των μηχανημάτων ανάγνωσης ψηφοδελτίων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Η Γενική Εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, ανακοίνωσε ότι το γραφείο της παρακολουθεί στενά το ζήτημα που έχει προκύψει με τους σαρωτές, και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια Εκλογικά Συμβούλια σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο για την άμεση διευθέτησή του.

«Οι ψηφοφόροι του Γουέσττσεστερ μπορούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν με ασφάλεια τα ψηφοδέλτια τους στα εκλογικά τμήματα. Οι ψήφοι σας θα καταμετρηθούν κανονικά», διαβεβαίωσε η Τζέιμς σε ανάρτησή της στο X.

Έκτακτα μέτρα

Λόγω του προβλήματος, οι ψηφοφόροι στην κομητεία, η οποία βρίσκεται βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, καλούνται να συμπληρώνουν τα χάρτινα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια να τα τοποθετούν σε ειδικές πορτοκαλί κάλπες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταμετρηθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του Εκλογικού Συμβουλίου της κομητείας.

«Αυτό που μας μεταφέρθηκε είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένα μηχάνημα δεν δέχεται ψηφοδέλτια», ανέφερε εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μάικ Λόουλερ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το πρόβλημα επηρεάζει ολόκληρη την κομητεία, χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί αν η δυσλειτουργία οφείλεται στις ίδιες τις συσκευές ανάγνωσης ή στην εκτύπωση των μεμονωμένων ψηφοδελτίων.

Εκκλήσεις προς τους πολίτες να μην αποχωρήσουν

Τα προβλήματα στους σαρωτές ξεκίνησαν με το άνοιγμα των καλπών στις 06:00 το πρωί τοπική ώρα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας, Κεν Τζένκινς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη, ενώ το Εκλογικό Συμβούλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης συνεργάζεται με τους τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση της κατάστασης.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόουλερ, ο οποίος δίνει μάχη επανεκλογής στην 17η Εκλογική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, απηύθυνε έκκληση στους ψηφοφόρους να παραμείνουν στις ουρές έξω από τα εκλογικά κέντρα.

«Υπάρχει πρόβλημα με κάθε σαρωτή ψηφοδελτίων στην κομητεία Γουέσττσεστερ. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την ακριβή αιτία του ζητήματος, αν δηλαδή οφείλεται στο ψηφοδέλτιο ή στο μηχάνημα. Ωστόσο, κάθε ψηφοδέλτιο θα καταμετρηθεί. Μείνετε στην ουρά και ψηφίστε. Μην φύγετε από το εκλογικό τμήμα χωρίς να ασκήσετε το δικαίωμά σας. Το Εκλογικό Συμβούλιο εργάζεται με τους προμηθευτές για την επίλυσή του».

There is a problem with every ballot scanner in Westchester County. We do not yet know the exact cause of the issue, whether it is the ballot or the machine. The Board of Elections is working with their vendors to resolve it. However, every ballot will be counted. Stay on line and vote. Do not leave the polling place without voting. — Mike Lawler (@lawler4ny) November 3, 2026



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Δημοκρατική αντίπαλός του, Κέιτ Κόνλεϊ, καλώντας τους πολίτες να μην αποθαρρυνθούν.

«Μην αποθαρρύνεστε και κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται εντατικά και με διακομματικό τρόπο από το Εκλογικό Συμβούλιο».

Westchester! There are technical issues with ballot scanners in Westchester, but don’t worry: you can still vote and every vote is being counted! Don’t be dissuaded and have your voice heard. The issue is being worked on diligently by the Board of Elections in a bipartisan manner. The Polls are open and operational, and every vote cast will be counted. Please stay in line and have your voice heard as they work to resolve the issue. Thank you! — Cait Conley (@CaitforNewYork) November 3, 2026



Η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Λόουλερ και της Κόνλεϊ στην 17η Περιφέρεια -που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου Γουέσττσεστερ και ένα τμήμα του νότιου- θεωρείται εξαιρετικά αμφίρροπη και κομβικής σημασίας για τον συσχετισμό δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.