ΗΠΑ: Τεχνικά προβλήματα με τους σαρωτές ψηφοδελτίων στη Νέα Υόρκη – Τοποθέτησαν ειδικές κάλπες έκτακτης ανάγκης

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι εκλογικές αρχές στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης, καθώς μια γενικευμένη δυσλειτουργία στο σύστημα των μηχανημάτων ανάγνωσης ψηφοδελτίων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Γενική Εισαγγελέας Λετίσια Τζέιμς και οι υποψήφιοι της κρίσιμης 17ης Περιφέρειας κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στις ουρές, διαβεβαιώνοντας πως κάθε ψήφος θα καταμετρηθεί κανονικά. Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, οι ψηφοφόροι τοποθετούν τα χάρτινα ψηφοδέλτια σε ειδικές κάλπες έκτακτης ανάγκης.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ ενδιάμεσες εκλογές Νέα Υόρκη
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι εκλογικές αρχές στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης, καθώς μια γενικευμένη δυσλειτουργία στα μηχανήματα ανάγνωσης ψηφοδελτίων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία.
  • Η Γενική Εισαγγελέας της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, παρακολουθεί στενά το ζήτημα και διαβεβαίωσε ότι οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν με ασφάλεια και οι ψήφοι τους θα καταμετρηθούν κανονικά.
  • Λόγω του προβλήματος, τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται προσωρινά σε ειδικές κάλπες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι υποψήφιοι απευθύνουν εκκλήσεις στους ψηφοφόρους να μην αποχωρήσουν από τις ουρές.

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Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι εκλογικές αρχές στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης, καθώς μια γενικευμένη δυσλειτουργία στο σύστημα των μηχανημάτων ανάγνωσης ψηφοδελτίων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

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Η Γενική Εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, ανακοίνωσε ότι το γραφείο της παρακολουθεί στενά το ζήτημα που έχει προκύψει με τους σαρωτές, και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια Εκλογικά Συμβούλια σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο για την άμεση διευθέτησή του.

«Οι ψηφοφόροι του Γουέσττσεστερ μπορούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν με ασφάλεια τα ψηφοδέλτια τους στα εκλογικά τμήματα. Οι ψήφοι σας θα καταμετρηθούν κανονικά», διαβεβαίωσε η Τζέιμς σε ανάρτησή της στο X.

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Έκτακτα μέτρα

Λόγω του προβλήματος, οι ψηφοφόροι στην κομητεία, η οποία βρίσκεται βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, καλούνται να συμπληρώνουν τα χάρτινα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια να τα τοποθετούν σε ειδικές πορτοκαλί κάλπες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταμετρηθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του Εκλογικού Συμβουλίου της κομητείας.

«Αυτό που μας μεταφέρθηκε είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένα μηχάνημα δεν δέχεται ψηφοδέλτια», ανέφερε εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μάικ Λόουλερ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το πρόβλημα επηρεάζει ολόκληρη την κομητεία, χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί αν η δυσλειτουργία οφείλεται στις ίδιες τις συσκευές ανάγνωσης ή στην εκτύπωση των μεμονωμένων ψηφοδελτίων.

Εκκλήσεις προς τους πολίτες να μην αποχωρήσουν

Τα προβλήματα στους σαρωτές ξεκίνησαν με το άνοιγμα των καλπών στις 06:00 το πρωί τοπική ώρα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας, Κεν Τζένκινς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη, ενώ το Εκλογικό Συμβούλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης συνεργάζεται με τους τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση της κατάστασης.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόουλερ, ο οποίος δίνει μάχη επανεκλογής στην 17η Εκλογική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, απηύθυνε έκκληση στους ψηφοφόρους να παραμείνουν στις ουρές έξω από τα εκλογικά κέντρα.

«Υπάρχει πρόβλημα με κάθε σαρωτή ψηφοδελτίων στην κομητεία Γουέσττσεστερ. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την ακριβή αιτία του ζητήματος, αν δηλαδή οφείλεται στο ψηφοδέλτιο ή στο μηχάνημα. Ωστόσο, κάθε ψηφοδέλτιο θα καταμετρηθεί. Μείνετε στην ουρά και ψηφίστε. Μην φύγετε από το εκλογικό τμήμα χωρίς να ασκήσετε το δικαίωμά σας. Το Εκλογικό Συμβούλιο εργάζεται με τους προμηθευτές για την επίλυσή του».


Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Δημοκρατική αντίπαλός του, Κέιτ Κόνλεϊ, καλώντας τους πολίτες να μην αποθαρρυνθούν.

«Μην αποθαρρύνεστε και κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται εντατικά και με διακομματικό τρόπο από το Εκλογικό Συμβούλιο».


Η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Λόουλερ και της Κόνλεϊ στην 17η Περιφέρεια -που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου Γουέσττσεστερ και ένα τμήμα του νότιου- θεωρείται εξαιρετικά αμφίρροπη και κομβικής σημασίας για τον συσχετισμό δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

 

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