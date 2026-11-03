Τρόμος πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Συναγερμός σε Βαρσοβία, Σόφια και Μούρθια μετά τις απειλές για βόμβα σε 4 αεροσκάφη

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Αναστάτωση στους αιθέρες αλλά και σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, καθώς δύο επιβατικά αεροπλάνα επιθεωρούνται μετά την έκτακτη προσγείωσή τους στη Βαρσοβία, ενώ ένα ακόμα προσγειώθηκε εσπευσμένα στη Μούρθια της Ισπανίας. «Αντιμετώπισαν απειλή για βόμβα», την ώρα που αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ισραήλ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας και ελέγχεται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Επίσης, πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας, όπου ελέγχθηκε από ειδικούς. Κατευθυνόταν προς το κύριο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, το Σοπέν, με 181 επιβαίνοντες.

SAS and LOT Passenger Flights Evacuated in Poland Polish authorities are evacuating two passenger aircraft following bomb threats at Warsaw Chopin and Modlin airports. The flights, operated by SAS from Copenhagen and LOT, are undergoing security checks.

#EuroPost https://t.co/98kW5hBqHn Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) November 3, 2026

Μια δεύτερη πτήση από την Κοπεγχάγη προς το αεροδρόμιο Chopin αντιμετώπισε επίσης απειλή για βόμβα, σύμφωνα με δανικά μέσα ενημέρωσης. Προσγειώθηκε κανονικά.

Εν τω μεταξύ, ένα αεροπλάνο της Ryanair από το Μάντσεστερ προς το αεροδρόμιο της Μούρθια στη νότια Ισπανία αντιμετώπισε επίσης απειλή. Στην πτήση αυτή επέβαιναν 121 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης.

Το αεροπλάνο επιθεωρείται και το πρωτόκολλο ασφαλείας βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι είχε επίσης κινητοποιηθεί για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο Μούρθια-Κορβέρα.

Desalojados los 114 pasajeros y siete tripulantes de un avión de Ryanair tras un aviso de bomba en Murcia. El vuelo, procedente de Mánchester, ha aterrizado a las 10:30 horas. Tras activar el protocolo de seguridad, todos los ocupantes han desembarcado. 🎥 @la7tele https://t.co/8DLINpyvdG — El Confidencial (@elconfidencial) November 3, 2026

Τα ξεχωριστά περιστατικά σημειώθηκαν την επόμενη μέρα από την αναγκαστικής προσγείωσης πτήσης της Wizz Air από το Λούτον του Λονδίνου στη Βουδαπέστη, συνοδεία μαχητικού αεροσκάφος, μετά από απειλή για βόμβα.

Πάντως, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του αποκαταστάθηκε έπειτα από προσωρινή διακοπή που προκάλεσε προειδοποίηση για βόμβα.

«Το αεροπλάνο ελέγχεται αυτή τη στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος παραμένουν στην αίθουσα αφίξεων εν αναμονή περαιτέρω αποφάσεων», αναφέρει η μοναδική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον συναγερμό.