Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30/10) – Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο για τη EuroLeague

Τα ματς Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για τη EuroLeague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Uncategorized