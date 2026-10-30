Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (30/10) – Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο για τη EuroLeague

Τα ματς Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για τη EuroLeague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα ματς Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για τη EuroLeague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:30: Novasports 6HD | WTA 500 Τόκιο

08:00: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

08:55: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

09:00: Novasports Start | WTA 250 Γκουανγκτζού

09:30: Novasports 6HD | WTA 500 Τόκιο

11:00: Novasports Start | WTA 250 Γκουανγκτζού

13:00: Novasports Start | WTA 250 Γκουανγκτζού

14:30: Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

15:00: Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

16:30: Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

17:00: Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Κομοτηνή – ΑΓΕ Χαλκίδα (Elite League)

18:00: Novasports 5HD | Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)

18:30: Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

19:00: Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

19:30: Novasports Extra 1 | Κότμπους – Μπόχουμ (Bundesliga 2)

19:30: Novasports 4HD | Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός (EuroLeague)

20:00: Novasports 6HD | Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν (EuroLeague)

20:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Παναθηναϊκός – Απολλώνιος (Α1 Γυναικών Volley League)

21:00: Novasports Start | Βιλερμπάν – Μπασκόνια (EuroLeague)

21:00: Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

21:00: Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός (Α1 Γυναικών Volley League)

21:15: Novasports Prime | Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)

21:30: Novasports 5HD | Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (EuroLeague)

21:30: Novasports 3HD | Έλβερσμπεργκ – Μάιντς (Bundesliga)

21:30: Novasports 2HD | Βίρτους Μπολόνια – Μπεσίκτας (EuroLeague)

22:00: Magenta Sport 3 League | Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ (LaLiga)

22:00: Magenta Sport 3 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ (Sky Bet EFL Championship)

22:15: Magenta Sport 2 | Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)

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