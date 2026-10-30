Καιρός: Τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Αναλυτικά η πρόγνωση

Με άστατο καιρό θα κυλήσει το επόμενο εικοσιτετράωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Στα νησιά του Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς.

H θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 12 έως 20 και στη Θεσσαλονίκη απο 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):