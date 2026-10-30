WSJ: «Πάγωσαν» προσωρινά οι επιδρομές της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια λόγω πιέσεων Τραμπ

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Την προσωρινή αναστολή των επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων φέρεται να αποφάσισε η Ουκρανία, έπειτα από πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, στα μέσα Οκτωβρίου δόθηκε εντολή στις ουκρανικές μονάδες που πραγματοποιούν επιδρομές μεγάλης εμβέλειας με drones να σταματήσουν τα πλήγματα σε διυλιστήρια, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων που είχαν ήδη προγραμματιστεί.

WSJ: Ukraine’s military has paused its strikes against Russian oil refineries, people with knowledge of the operations said, after weeks of pressure from President Trump shook Kyiv’s confidence in U.S. support. The unofficial pause, which is expected to last until after the U.S. midterm elections but potentially deeper into November, began early last week at the height of a crisis in U.S.-Ukrainian relations, the people said. Days earlier, Trump had called for the removal of Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and Elon Musk’s SpaceX had limited Ukraine’s use of the Starlink satellite internet service. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ανακαίνιση Κατοικίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 13.500 δικαιούχους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι προϋποθέσεις – Αναλυτικός οδηγός https://t.co/rG9L2JW0Hv — World Source News (@Worldsource24) October 30, 2026

Η παύση αυτή αναμένεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, την ερχόμενη Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και πιθανόν να παραταθεί ως αργότερα τον ερχόμενο μήνα, πάντα κατά την WSJ.

Ukraine’s military has paused its strikes against Russian oil refineries, people with knowledge of the operations said, after weeks of pressure from President Trump shook Kyiv’s confidence in U.S. support. https://t.co/1teC4rkrPK — The Wall Street Journal (@WSJ) October 29, 2026

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν να μη βάζουν στο στόχαστρο ουκρανικές ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, πρόσθεσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Ukraine pauses strikes on Russian refineries after pressure from Trump, WSJ reports https://t.co/5QS5gy4qKC — Reuters (@Reuters) October 30, 2026

Το δημοσίευμα καταγράφεται με φόντο τις νέες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, με την ελπίδα πως θα επιτρέψουν να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η σχέση του Aμερικανού προέδρου Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εισήλθε σε τροχιά νέας επιδείνωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ρεπουμπλικάνος, που δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του με το Κίεβο εν μέσω πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια και της, δυνητικά πολύ δαπανηρής εκλογικά, αύξησης των τιμών του ντίζελ, έφθασε στο σημείο να πει πως πιθανόν η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη.

Το Κίεβο είχε απορρίψει το αμερικανικό αίτημα να ανασταλούν οι επιδρομές στα διυλιστήρια, που χαρακτηρίζει ανταπόδοση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας συμφωνία για την αγορά ντίζελ από τη Ρωσία και αναστέλλοντας κάποιες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.