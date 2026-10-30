WSJ: «Πάγωσαν» προσωρινά οι επιδρομές της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια λόγω πιέσεων Τραμπ

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Διεθνή Νέα

WSJ
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Την προσωρινή αναστολή των επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων φέρεται να αποφάσισε η Ουκρανία, έπειτα από πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, στα μέσα Οκτωβρίου δόθηκε εντολή στις ουκρανικές μονάδες που πραγματοποιούν επιδρομές μεγάλης εμβέλειας με drones να σταματήσουν τα πλήγματα σε διυλιστήρια, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων που είχαν ήδη προγραμματιστεί.

Η παύση αυτή αναμένεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, την ερχόμενη Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και πιθανόν να παραταθεί ως αργότερα τον ερχόμενο μήνα, πάντα κατά την WSJ.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν να μη βάζουν στο στόχαστρο ουκρανικές ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, πρόσθεσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Το δημοσίευμα καταγράφεται με φόντο τις νέες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, με την ελπίδα πως θα επιτρέψουν να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η σχέση του Aμερικανού προέδρου Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εισήλθε σε τροχιά νέας επιδείνωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ρεπουμπλικάνος, που δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του με το Κίεβο εν μέσω πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια και της, δυνητικά πολύ δαπανηρής εκλογικά, αύξησης των τιμών του ντίζελ, έφθασε στο σημείο να πει πως πιθανόν η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη.

Το Κίεβο είχε απορρίψει το αμερικανικό αίτημα να ανασταλούν οι επιδρομές στα διυλιστήρια, που χαρακτηρίζει ανταπόδοση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας συμφωνία για την αγορά ντίζελ από τη Ρωσία και αναστέλλοντας κάποιες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

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