Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ανατράπηκε αυτοκίνητο στη Μουδανιών – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ αυτοκινήτου, σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το Rthess. το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Νέου Ρυσίου, με κατεύθυνση προς την Χαλκιδική, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το όχημα προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως να φέρει σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, βρίσκονται υπό διερεύνηση.