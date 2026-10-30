Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ανατράπηκε αυτοκίνητο στη Μουδανιών – Δείτε βίντεο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μουδανιά/τροχαίο
Πηγή: Rthess
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ αυτοκινήτου, σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το Rthess. το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Νέου Ρυσίου, με κατεύθυνση προς την Χαλκιδική, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το όχημα προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως να φέρει σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ