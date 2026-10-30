«Χωριάτικο»: Στον ανακριτή οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι – Προφυλακίστηκε ο 57χρονος ιδιοκτήτης, τι υποστήριξε

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των αλυσίδων φούρνων του «Χωριάτικου» και του φερόμενου κυκλώματος απάτης και φοροδιαφυγής άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Οι «29» θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Υπενθυμίζεται ότι χθες, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση έξι κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους και ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Στους 59 συνολικά συλληφθέντες έχουν αποδοθεί, κατά περίπτωση, εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους και μη απόδοση ΦΠΑ.

Η ογκωδέστατη δικογραφία, 875 σελίδων, περιγράφει ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, οικονομικών συναλλαγών και προσώπων που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του ερευνώμενου δικτύου.

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» – Τι υποστήριξε

Η χθεσινή απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκιση του «Mr Χωριάτικο» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις του προηγούμενου κύκλου απολογιών. Ο ίδιος, που φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να είχε ηγετικό ρόλο στο υπό διερεύνηση κύκλωμα, αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση άλλων πέντε κατηγορουμένων, ενώ ο γιος του ιδιοκτήτη αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Ο 57χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε διάφορα ψευδώνυμα, όπως «μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης», φέρεται να υποστήριξε ότι οι αλλαγές στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στην κεφαλή των εταιρειών αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, ενώ δήλωσε διατεθειμένος να εξοφλήσει τυχόν οφειλές μέσω ρύθμισης.

Μετά την απολογία του, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, επικαλούμενος προβλήματα υγείας και την ύπαρξη ανήλικου παιδιού. Οι δικαστικές αρχές, ωστόσο, αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται παράλληλα περίπου 40 πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό του κυκλώματος, κυρίως ηλικιωμένοι, χαμηλού εισοδήματος και κάτοικοι εξωτερικού. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξε ότι, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα αλκοολισμού και οικονομικές δυσκολίες, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να ίδρυαν διαρκώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομα τρίτων, προκειμένου να διοχετεύουν και να νομιμοποιούν χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Οι καταγγελλόμενες διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς

Παράλληλα με το οικονομικό σκέλος, οι αρχές ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παράνομες παρεμβάσεις, παροχές ή άλλες ενέργειες που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων ή στην αντιμετώπιση ελέγχων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται αναφορά σε 47χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να ήταν το «δεξί χέρι» του 57χρονου επιχειρηματία και να αναλάμβανε τη διευθέτηση ζητημάτων που προέκυπταν κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, ύστερα από εργατικό ατύχημα σε αρτοποιείο της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στη δικογραφία, φέρεται να ζήτησε από συνεργό της να προμηθευτεί επώνυμα αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον 20 δημόσιους υπαλλήλους.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για κανέναν δημόσιο λειτουργό, τουλάχιστον κατά την προσαγωγή των 59 συλληφθέντων, και όταν παραδώσαμε τη δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Όμως υπάρχουν αρκετά στοιχεία, επειδή η έρευνα ήταν πολύμηνη με νόμιμες επισυνδέσεις, με ανακριτική διείσδυση, με φυσική παρακολούθηση, από τα οποία θα ξεκαθαρίσει ή όχι η εμπλοκή γενικότερα δημόσιων λειτουργών, όχι μόνο αστυνομικών» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οποιονδήποτε βαθμό» τόνισε σχετικά με τους αστυνομικούς και έφερε ως παράδειγμα την υπόθεση της Μυκόνου με έναν αστυνομικό «που φαίνεται ότι χρηματίστηκε, εκεί σχηματίστηκε κανονικά δικογραφία από το Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτός ο αστυνομικός συνελήφθη και ακολουθήθηκε κανονικά η διαδικασία», πρόσθεσε.

«Μπίζνες» και με κυλικεία σε νοσοκομεία

Όπως όλα δείχνουν η δράση του «Mr Χωριάτικο» είχε απλωθεί και στα νοσοκομεία.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. «Πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είχαν απλώσει τα δίχτυα τους και σε κυλικεία νοσοκομείων, στο “Γεννηματάς” της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία που έχουμε και σαφώς όταν είναι μεγάλο το νοσοκομείο είναι μεγάλη και η πελατεία. Το 2015 έγινε διαγωνισμός για τα δύο κυλικεία του νοσοκομείου, το ένα με τιμή εκκίνησης 5.000 και το πήρε μία εταιρεία συμφερόντων του κ. Γιαννακόπουλου», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Εγώ ρωτώ πώς αυτή η εταιρεία που χρωστάει στο Δημόσιο 350.000 εξασφάλιζε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα», πρόσθεσε.