«Χωριάτικο»: Προφυλακιστέος ο Άγγελος Γιαννακόπουλος – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγείται ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, μετά την απολογία του ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας, η οποία δεν κράτησε περισσότερο από περίπου 40 λεπτά.

Ο «Mr Χωριάτικο» αρνήθηκε τις κατηγορίες περί απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις, χωρίς πρόθεση απόκρυψης εισοδημάτων ή ζημίωσης του Δημοσίου. Φέρεται να υποστήριξε ότι οι αλλαγές στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στην κεφαλή των εταιρειών αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, ενώ δηλώνει διατεθειμένος να εξοφλήσει τυχόν οφειλές μέσω ρύθμισης.

Μετά την απολογία του, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, επικαλούμενος προβλήματα υγείας και την ύπαρξη ανήλικου παιδιού. Η εισαγγελία, πάντως, αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Μέχρι στιγμής, από τους πρώτους δέκα κατηγορουμένους που έχουν απολογηθεί, έξι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ έξι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με την καταβολή εγγύησης.

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες

Με σκυμμένο το κεφάλι και καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, οι πρώτοι 30 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες για την υπόθεση οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Η ογκώδης δικογραφία των 875 σελίδων περιγράφει ένα ευρύ δίκτυο φερόμενων εγκληματικών δραστηριοτήτων, με πιθανές διασυνδέσεις με δημοσίους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχέσεις του κυκλώματος με δημόσιους λειτουργούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μία 47χρονη, η οποία φέρεται να αποτελούσε το δεξί χέρι του 57χρονου, είχε αναλάβει να διευθετεί δύσκολες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από μερικούς μήνες σε φούρνο της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού, φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια να ζήτησε από συνεργό της να προμηθευτεί επώνυμα αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται περίπου 40 πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό του κυκλώματος, κυρίως ηλικιωμένοι, χαμηλού εισοδήματος και κάτοικοι εξωτερικού. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος υποστήριξε ότι, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα αλκοολισμού και οικονομικές δυσκολίες, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να ίδρυαν διαρκώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομα τρίτων, προκειμένου να διοχετεύουν και να νομιμοποιούν χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Την ανάγκη να εξεταστεί προσεκτικά ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου υπογράμμισε και ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένης, Θρασύβουλος Κονταξής, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος όγκος της δικογραφίας δυσχεραίνει την αξιολόγηση της φερόμενης εμπλοκής όλων των προσώπων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 59 άτομα, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι έρευνες συνεχίζονται και ενδέχεται να προκύψουν νέα πρόσωπα που θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.