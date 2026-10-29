Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Παραμένει η συνεπιμέλεια των παιδιών μετά την απόφαση του Εφετείου

Το καθεστώς συνεπιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνου Μάτσα παραμένει σε ισχύ, καθώς το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει η υπουργός Τουρισμού, ζητώντας την αποκλειστική επιμέλειά τους.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη κρίση, σύμφωνα με την οποία οι δύο γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια των παιδιών, ενώ προβλέπεται ισόχρονη διαμονή τους στις κατοικίες τους, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Η έφεση είχε συζητηθεί τον Μάρτιο του 2026 και περιλάμβανε δύο αιτήματα: την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στην Όλγα Κεφαλογιάννη και την ανατροπή του σκέλους της πρωτόδικης απόφασης που αφορούσε τους λόγους λύσης του γάμου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν.

Παραμένει το καθεστώς συνεπιμέλειας

Η απόφαση του Εφετείου διατηρεί το πλαίσιο που είχε καθοριστεί τον Νοέμβριο του 2025 από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Βάσει αυτού, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας συμμετέχουν από κοινού στην επιμέλεια των δύο παιδιών τους, με τον χρόνο διαμονής τους να κατανέμεται ισότιμα μεταξύ των δύο γονικών κατοικιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη σημασία της διατήρησης των δεσμών των παιδιών και με τους δύο γονείς, καθώς και της σταθερής παρουσίας τους στην καθημερινότητα και την ανατροφή τους.

Οι αντιρρήσεις για τις εναλλαγές κατοικίας

Κατά τη συζήτηση της έφεσης, η πλευρά της Όλγας Κεφαλογιάννη είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη συχνότητα με την οποία τα παιδιά μετακινούνται από τη μία κατοικία στην άλλη.

Ειδικότερα, είχε υποστηρίξει ότι οι εναλλαγές κατοικίας, οι οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πραγματοποιούνταν τέσσερις φορές την εβδομάδα, επιβάρυναν την καθημερινότητα των ανηλίκων και ενδέχεται να επηρέαζαν την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας είχε τεθεί, επίσης, αίτημα για προσωπική επικοινωνία του δικαστηρίου με τα παιδιά, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης και την καθημερινότητά τους.