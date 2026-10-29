Δυο μαύρα πουκάμισα: Ο γάμος του Νικήτα με την Ελπίδα γίνεται με τον Μανώλη Κονταρό στο γλέντι – ΦΩΤΟ

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», όπου οι ήρωες ζουν και μοιράζονται τις μεγάλες τους χαρές.

Ο γάμος του Νικήτα και της Ελπίδας -παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της μητέρας του για το αντίθετο- επιτέλους γίνεται και όλοι είναι κοντά τους, για να μοιραστούν την ευτυχία του ζευγαριού.

Στο γαμήλιο γλέντι, το παρών δίνει και ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους εκπροσώπους της κρητικής μουσικής παράδοσης.

Ο Μανώλης Κονταρός, εκτός του ότι τραγουδά το ομότιτλο τραγούδι της σειράς, συμμετέχει και ως Μανώλης, «νονός του Γιαννιού».

Η δραματική σειρά του MEGA, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη, βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα