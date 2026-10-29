Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Από τις γαλλικές κοιλάδες μέχρι τις ελβετικές Άλπεις και την αγγλική ύπαιθρο, κάθε τυρί κρύβει τη δική του ιστορία! Επιλέγουμε έξι ξεχωριστούς ευρωπαϊκούς θησαυρούς, που κουβαλούν αρώματα τόπου, παράδοση και την τέχνη της ωρίμανσης. Ένα φίνο cheese board γίνεται έτσι κάτι πολύ περισσότερο από συνοδευτικό του κρασιού: ένα μικρό γευστικό ταξίδι στην Ευρώπη, με έξι στάσεις που αξίζει να απολαύσουμε αργά, μία μπουκιά τη φορά.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στο περιοδικό real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.