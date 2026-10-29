Μια Γυναίκα: Η Μαρίνα νιώθει μόνη και φοβισμένη

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Οι εξετάσεις της Μαρίνας είναι ανησυχητικές κι εκείνη αναζητά τρόπους να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα στο νέο επεισόδιο της σειράς “Μια γυναίκα” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η Ελένη ζητά συγνώμη απ’ την Μαρίνα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά. Η Μαρίνα της λέει να το ξεχάσουν. Ο Κωστής κι η Ελισάβετ δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το φιάσκο του τηλεοπτικού αφιερώματος.

Η Εύα σιγοντάρει σ’ αυτό με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Ο Κυριάκος νιώθει προσωπική ευθύνη να βοηθήσει την Μαρίνα. Η Εύα ξεκινάει τα sex call με εμπόδια, αφού πρέπει να γίνονται μέσα στο σπίτι της.

Η Μπέτυ, λιώμα απ’ το χωρισμό της με τον Αργύρη, συγκρούεται με την Μαρίνα που ζει ακόμη με τη μνήμη του Νίκου. Η Ελισάβετ με πολλά να τη βαραίνουν ήδη, ζητά απ’ τον Σταύρο να χωρίσουν, αλλά εκείνος έχει άλλη γνώμη.

Την παρασύρει, με κίνδυνο να τους πιάσουν. Ο Νικόλας επαναστατεί για το ταπεινό φαγητό τους, κι η Μπέτυ τους μαζεύει στο μπαρ για πίτσες, σε ένα ευχάριστο βράδυ για όλους. Ο Γιάννης τσακώνεται με την Ξένια για το θέμα της επιμέλειας του Μίλτου.

Ο Μάρκος προσπαθεί να εξαναγκάσει την Εύα να του πει ποια είναι και τι θέλει απ’ την Μαρίνα. Εκείνη του ξεφεύγει, με την τακτική της παρενόχλησης που ξέρει πολύ καλά. Η Μαρίνα ανησυχεί για το κόστος της θεραπείας της, ενώ η Ελένη της ζητά κουμπαριά.

Ο Κωστής δέχεται ανώνυμο φάκελο με χρήματα, ενώ ο Αργύρης, γυρίζει στην Μπέτυ ζεματισμένος, με όρκους αγάπης. Η Μαρίνα σκέφτεται να ζητήσει τη βοήθεια της Ελισάβετ, αλλά δεν προλαβαίνει, αφού πέφτει πάλι πάνω στην Εύα που το σκάει.

Ο Μάρκος είναι η μόνη λύση για τα παιδιά. Η Μαρίνα του ζητά να μείνει μαζί τους για να κάνει εξετάσεις.

Χαμένη στις αναμνήσεις της…

«Δεν είσαι πια ερωτευμένη μαζί μου, ε;»

Ο Μάρκος θέλει να βοηθήσει την Μπέτυ

Μια πολύ δυνατή ομάδα!

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