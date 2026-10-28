Μια γυναίκα: Οι εξετάσεις της Μαρίνας είναι ανησυχητικές

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Η Χαρά και ο Νικόλας βρίσκονται ξανά σε κίνδυνο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Μια γυναίκα” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Μετά τα αποκαλυπτήρια του Αργύρη, η Μπέτυ τον διώχνει με τις κλωτσιές απ’ το σπίτι. Ο Αργύρης κουρέλι και ρεζίλι, δέχεται και τις βολές του Μάρκου. Αναβρασμός στο σπίτι της Ελισάβετ περιμένοντας το συνεργείο για τη συνέντευξη.

Το αφιέρωμα ξεκινά αισιόδοξα, μέχρι την απρόσμενη και ιδιαίτερη εμφάνιση της Εύας που παθαίνει κρίση πανικού. Η Ελένη πανευτυχής δείχνει το μονόπετρο του Αντώνη στην Μαρίνα.

Όταν η συνέντευξη του Κωστή περάσει σε άλλα επίπεδα και εκτεθούν τα χρέη και η παλιά σύλληψη, το κλίμα γκρεμίζεται. Διακόπτουν το γύρισμα κι ο Κωστής αποφασίζει να αρνηθεί τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα.

Η Μαρίνα κι ο Γιάννης είναι σε καλύτερο κλίμα, λόγω και της επικείμενης δουλειάς της Μαρίνας σε υποδοχή θεάτρου. Η Εύα στήνει το δικό της site ερωτικών ραντεβού.

Η Μαρίνα ξεκινά στο θέατρο, ενώ ο Κωστής σε αδιέξοδο, αναζητά την παρέα του Σταύρου. Η Ελισάβετ σε άθλια διάθεση, ψάχνει τον Σταύρο που τα πίνει με τον Κωστή.

Ο Κωστής βλέπει τις κλήσεις της. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα των εξετάσεων πανικοβάλουν τη Μαρίνα.

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