Το First Dates ανοίγει τις πόρτες του στον έρωτα, απόψε στις 21:00

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, νέοι singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας: ένα ραντεβού στα τυφλά! Κάποιοι φεύγουν από το εστιατόριο του έρωτα χέρι με χέρι, κάποιοι άλλοι μόνοι, αλλά όλοι φεύγουν με μια αξέχαστη ανάμνηση!

From Russia with love, καταφθάνει ο Παντελής στο εστιατόριο του First Dates. Έχει ερωτευτεί, έχει πληγωθεί και έχει προετοιμαστεί ψυχολογικά για τις εκπλήξεις που του επιφυλάσσει αυτό το πρώτο ραντεβού. Θα συναντήσει τη Δήμητρα, μια γυναίκα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Μπορεί να τους χωρίζει η απόσταση, αλλά και ο τρόπος που προφέρουν τη λέξη «σουβλάκι», όμως τα κοινά στοιχεία που τους ενώνουν είναι αδιαμφισβήτητα! Λίγη φυσικοθεραπεία, λίγα ρωσικά και ένα ραντεβού που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο!

Ο Στέλιος μπορεί να μην έχει κάνει σχέση και να δυσκολεύεται να φλερτάρει τις κοπέλες που του αρέσουν, διαθέτει, όμως, θετική διάθεση κι αυτό μετράει για μια καλή αρχή!

Η Εβελίνα, από την άλλη, είναι ανοιχτή στο φλερτ, αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοσοφήσει τη ζωή και τον έρωτα. Θα καταφέρει ο Στέλιος, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, να κερδίσει τη ρομαντική ψυχή της;

Ο εναλλακτικός Μιχάλης χαρακτηρίζει τον εαυτό του «ταξιδιάρα ψυχή» και συνηθίζει να απολαμβάνει ξεναγήσεις από όμορφες κοπέλες στα ταξίδια του.

Μπορεί να δυσκολεύεται να μπει σε μια σχέση, αυτό, όμως, δεν τον σταματά από το να αναζητά διαρκώς τον έρωτα. Η Σωτηρία ξέρει πολύ καλά τι θέλει και δεν διστάζει να το ζητήσει από το σύμπαν του First Dates!

Αναζητά έναν εναλλακτικό gentleman και μάλλον η συνάντησή της με τον Μιχάλη δεν θα την απογοητεύσει!

Στον έρωτα όλα τα σενάρια είναι πιθανά! Στο First Dates ένα βλέμμα, μια έξυπνη ατάκα ή μια απρόσμενη κοινή συνήθεια μπορεί να είναι αρκετά για να γεννηθεί η πιο όμορφη ιστορία!