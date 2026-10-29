Γιώτα Νέγκα: «Είχα μετεγχειρητικά κάποιες επιπλοκές – Επηρέασε άμεσα την λειτουργία του σώματος»

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Για το πρόβλημα που είχε περάσει με την υγεία της, μίλησε η Γιώτα Νέγκα, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε στο «Happy Day» πως: «Το περισσότερο που με τρόμαξε, ήταν ότι μου είχε απαγορευτεί για ένα τρίμηνο να τραγουδώ».

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, η Γιώτα Νέγκα ανέφερε ότι: «Είμαι μια χαρά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, που το περισσότερο που με τρόμαξε, ήταν ότι μου είχε απαγορευτεί για ένα τρίμηνο να τραγουδώ.

Δεν μπορούσα και αυτό με τρόμαξε λιγάκι. Πήρα μία γεύση της απουσίας και της έλλειψης, αλλά όλα καλά».

Αμέσως μετά, εξήγησε πως: «Είχα μετεγχειρητικά κάποιες επιπλοκές. Ένα μικρόβιο που ήταν πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ επικίνδυνο, στην περιοχή της κοιλιάς. Oπότε δεν μπορούσα να τη χρησιμοποιώ, γιατί στο τραγούδι χρησιμοποιούμε αυτή την περιοχή για να στηρίζουμε, ας πούμε, τον ήχο μας και την φωνή μας.

Οπότε επηρέασε άμεσα την λειτουργία του σώματος, αλλά εντάξει, όλα καλά».