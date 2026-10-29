Μαρία Αντωνά: Η πρώτη αντίδραση μετά τη δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη

Η Μαρία Αντωνά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη, ξεκαθαρίζοντας πως είπε ό,τι αισθανόταν τη δεδομένη χρονική στιγμή και δεν έχει να προσθέσει ή να σχολιάσει τίποτα άλλο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα και άλλα πρόσωπα, σημειώνοντας πόσο όμορφο είναι όταν κάποιος καταλαβαίνει τι ακριβώς περνάς.

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Μαρία Αντωνά
Φωτογραφία: Instagram/maria_antwna
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Μαρία Αντωνά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day», κατά την επιστροφή της από την Θεσσαλονίκη, όπου είχε ταξιδέψει μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα.
  • Ερωτηθείσα για τη δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη, η ίδια ανέφερε: «Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο, αλήθεια».
  • Σχετικά με τη στήριξη που δέχθηκε, σημείωσε: «Είναι πολύ ωραίο γενικά όταν ακούς όμορφα σχόλια από τον κόσμο και όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς».

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Τη Μαρία Αντωνά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day», κατά την επιστροφή της από την Θεσσαλονίκη, όπου είχε ταξιδέψει μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα.

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«Περάσαμε ωραία. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα πολύ όμορφη», δήλωσε αρχικά η Μαρία Αντωνά στον δημοσιογράφο της εκπομπής.

Στη συνέχεια, ερωτήθηκε για τη δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το σχόλιό της για την ίδια. «Είμαι ένας άνθρωπος που όταν πραγματικά νιώθω ότι έχω κάτι να πω και κάτι αισθάνομαι, το λέω. Αυτό έκανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ότι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο, αλήθεια», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

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Σχετικά με τη στήριξη που δέχθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα, είπε: «Είναι πολύ ωραίο γενικά όταν ακούς όμορφα σχόλια από τον κόσμο και όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Λιάγκας, είναι όλα τα πρόσωπα, η θέση που πήραν».

 

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