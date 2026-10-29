Lady Gaga: Βγαίνει στο σφυρί το πολυτελές ρετιρέ της στη Νέα Υόρκη – Το ιλιγγιώδες ποσό της πώλησης

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Προς πώληση έναντι σχεδόν 7 εκατομμυρίων δολαρίων διατίθεται το πολυτελές ρετιρέ της Lady Gaga στη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του όσο και για τους διάσημους ενοίκους που έχουν συνδεθεί με αυτό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού PEOPLE, το διαμέρισμα βρίσκεται στην περιοχή Hell’s Kitchen, στο Μανχάταν, και εκτείνεται σε περίπου 344 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτοντας τέσσερα υπνοδωμάτια, τρία πλήρη μπάνια, ένα επιπλέον WC και ευρύχωρη ιδιωτική ταράτσα με θέα στην πόλη.

Στους εσωτερικούς χώρους ξεχωρίζουν το μεγάλο καθιστικό με το τζάκι, η τραπεζαρία με τον εντυπωσιακό πολυέλαιο, η σύγχρονη κουζίνα και η κύρια κρεβατοκάμαρα, η οποία διαθέτει γκαρνταρόμπα και πρόσβαση στην εξωτερική βεράντα.

Οι ένοικοι έχουν, επίσης, πρόσβαση σε γυμναστήριο και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ το κτήριο διαθέτει θυρωρό και διαχειριστή.

Σύμφωνα με το μεσιτικό γραφείο Douglas Elliman, στο ίδιο διαμέρισμα έχουν ζήσει επίσης οι πρώην παίκτες των New York Knicks, Καρμέλο Άντονι και Αμάρε Στάνταμαϊρ, καθώς επίσης ο κωμικός Τρέισι Μόργκαν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν το είχαν αγοράσει ή νοικιάσει.

Το ακίνητο είχε πωληθεί τελευταία φορά το 2018, έναντι 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το κτήριο έχει, μάλιστα, μουσική ιστορία, καθώς στο παρελθόν φιλοξενούσε το θρυλικό στούντιο ηχογραφήσεων Hit Factory, όπου ηχογράφησαν καλλιτέχνες όπως η Μαντόνα, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και οι Rolling Stones.

Μετά το κλείσιμο του στούντιο, το 2005, το κτήριο μετατράπηκε σε συγκρότημα 27 πολυτελών κατοικιών.

Η πώληση έρχεται σε μια νέα περίοδο για τη Lady Gaga, η οποία απέκτησε πρόσφατα το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι. Η κόρη τους, Ρόουζ Μπιν Πολάνσκι, γεννήθηκε τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της τραγουδίστριας.