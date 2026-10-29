Κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Συνομιλίες Μόσχας-Ουάσινγκτον για πιθανή άρση περιορισμών σε βάρος επενδυτικού ταμείου

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Σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Όπως ανέφερε ο Ουσακόφ, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από ρωσικής πλευράς είναι ο επικεφαλής του ταμείου και ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

«Η συζήτηση βρίσκεται πράγματι σε εξέλιξη εδώ και κάποιο διάστημα», δήλωσε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι ακόμη γνωστό ποια θα είναι η έκβασή της.

Νωρίτερα την Τετάρτη, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο άρσης των συγκεκριμένων κυρώσεων.

Οι κινήσεις της Ουάσινγκτον για τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε κινήσεις που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την προσωρινή χαλάρωση περιορισμών που αφορούν τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ και άλλες αγορές. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επρόκειτο να αναχωρήσει την επόμενη ημέρα τέταρτο δεξαμενόπλοιο με φορτίο ντίζελ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για την άρση κυρώσεων και δασμών σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και δευτερογενών κυρώσεων που συνδέονται με την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Russia and US discussing possible LIFTING of sanctions on Russia’s sovereign wealth fund — Putin aide Ushakov Adds 3-way talks on Ukraine could start after Nov. 4 — but exact date not yet confirmed https://t.co/9j5qu2HuKA — RTRussia (@RT_Russia_) October 28, 2026

Στο επίκεντρο η προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Οι επαφές για τις κυρώσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία για την άρση των κυρώσεων που αφορούν το ρωσικό επενδυτικό ταμείο.