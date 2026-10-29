Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Φροντίδας και Υποστήριξης
- Ημέρα Αγνοουμένων (Κύπρος)
- Παγκόσμια Ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Επεισοδίων
- Παγκόσμια Ημέρα Προγραμματισμού
- Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης
Γεγονότα
- 1863: Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός από τον Ελβετό Ερρίκο Ντινάν.
- 1912: Το ελληνικό στρατηγείο απαγορεύει στην υπό το στρατηγό Θεοδώροφ βουλγαρική μεραρχία του Ρίλου να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέπει, όμως, για λόγους αβροφροσύνης, την είσοδο δύο ταγμάτων, επικεφαλής των οποίων είναι οι βούλγαροι πρίγκιπες Κύριλλος και Βόρις.
- 1922: Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’ αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στο Μουσολίνι, μία μέρα μετά τη Μεγάλη Πορεία του τελευταίου προς τη Ρώμη.
- 1923: Περίπου ένα χρόνο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανακηρύσσει την Τουρκική Δημοκρατία.
- 1929: «Μαύρη Τρίτη» στο αμερικανικό χρηματιστήριο ή όπως αλλιώς θα μείνει στην ιστορία «Το Μεγάλο Κραχ». Εκατομμύρια τίτλοι μετοχών γίνονται απλά χαρτιά, χάνοντας την αξία τους.
- 1959: Αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι 18 επιβαίνοντες ανασύρονται νεκροί.
Γεννήσεις
- 1936: Πάρη Λεβέντη, Ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1959.
- 1969: Ελένη Μενεγάκη, Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.
- 1969: Γιώργος Δώνης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
- 1970: Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ, Ολλανδός τερματοφύλακας.
- 1971: Γουϊνόνα Ράιντερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γουαϊνόνα Λόρα Χόροβιτς, Αμερικανίδα ηθοποιός.
- 1973: Ρομπέρ Πιρές, Γάλλος ποδοσφαιριστής.
- 1977: Βασίλης Μπισμπίκης, Έλληνας ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1911: Τζόζεφ Πούλιτζερ, Ουγγροαμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης, ο άνθρωπος που έδωσε τον ορισμό της «κίτρινης δημοσιογραφίας», αλλά και δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το όνομά του. (Γεν. 10/4/1847)
- 1949: Γκεόργκι Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ, (Γιώργος Γεωργιάδης), Ελληνοαρμένιος μύστης και δάσκαλος. (Γεν. 13/1/1866)
- 1986: Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 20/4/1913)