Ατλάντα Χοκς – Μαϊάμι Χιτ 117-129: Διαστημικός Αντετοκούνμπο έσπασε το αρνητικό σερί με επιβλητικό double-double

Οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες, επικρατώντας εκτός έδρας των Ατλάντα Χοκς με 129-117. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατέγραψε εντυπωσιακό double-double με 24 πόντους και 18 ριμπάουντ σε 30 λεπτά συμμετοχής.

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Αθλητισμός

Ατλάντα Χοκς – Μαϊάμι Χιτ 117-129
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρώτη τους νίκη, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες στη σεζόν, πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν εκτός έδρας των Ατλάντα Χοκς με 129-117, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
  • Ο Έλληνας σούπερ σταρ κατέγραψε ένα εντυπωσιακό double-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 30 λεπτά συμμετοχής.
  • Οι γηπεδούχοι πίεσαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση, με τους Χιτ να διαχειρίζονται σταθερά το προβάδισμά τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την πρώτη τους νίκη, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες στη σεζόν, πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν εκτός έδρας των Ατλάντα Χοκς με 129-117, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κατέγραψε ένα εντυπωσιακό double-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους (11/16 δίποντα και 2/5 βολές), 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Οι Χιτ μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +9 (34-25). Διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, διευρύνοντας το προβάδισμά τους στο +13 (69-56) πριν από την ανάπαυλα.

Στην τρίτη περίοδο, οι Χοκς επιχείρησαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, ωστόσο το Μαϊάμι βρήκε τις απαραίτητες λύσεις και διατήρησε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (97-85).

Οι γηπεδούχοι πίεσαν εκ νέου στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση. Οι Χιτ διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στην τελική επικράτηση με 129-117.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-34, 56-69, 85-97, 117-129

Δείτε τα highlights:

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