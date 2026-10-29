Ατλάντα Χοκς – Μαϊάμι Χιτ 117-129: Διαστημικός Αντετοκούνμπο έσπασε το αρνητικό σερί με επιβλητικό double-double

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Την πρώτη τους νίκη, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες στη σεζόν, πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν εκτός έδρας των Ατλάντα Χοκς με 129-117, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κατέγραψε ένα εντυπωσιακό double-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους (11/16 δίποντα και 2/5 βολές), 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Οι Χιτ μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +9 (34-25). Διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, διευρύνοντας το προβάδισμά τους στο +13 (69-56) πριν από την ανάπαυλα.

Στην τρίτη περίοδο, οι Χοκς επιχείρησαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, ωστόσο το Μαϊάμι βρήκε τις απαραίτητες λύσεις και διατήρησε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (97-85).

Οι γηπεδούχοι πίεσαν εκ νέου στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση. Οι Χιτ διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στην τελική επικράτηση με 129-117.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-34, 56-69, 85-97, 117-129

Δείτε τα highlights: