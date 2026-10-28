ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1: Τρίποντο ουσίας και ψυχολογίας για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κάνοντας σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Παρά την προσωρινή ισοφάριση της Ένωσης με τον Γιόβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, τα τέρματα των Μπάνζα, Σορετίρε και Εντιαγέ εξασφάλισαν τη νίκη στους γηπεδούχους. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους επτά βαθμούς στη διοργάνωση, αφήνοντας την ΑΕΚ στους έξι.

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Αθλητισμός

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και έκανε σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.
  • Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 8ο λεπτό με κεφαλιά του Σιμόν Μπάνζα, όμως η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 50’ με τον Λούκα Γιόβιτς και πίεσε για την ανατροπή έχοντας δοκάρι με τον Ζίνι.
  • Στο 70’ ο Σόλα Σορετίρε έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς και εννέα λεπτά αργότερα ο Σερίφ Εντιαγέ διαμόρφωσε το 3-1, «κλειδώνοντας» τη νίκη του ΠΑΟΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και έκανε σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους επτά βαθμούς, αφήνοντας την Ένωση στους έξι.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 8ο λεπτό με κεφαλιά του Σιμόν Μπάνζα, έπειτα από σέντρα του Κένι, και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της και ισοφάρισε στο 50’, με τον Λούκα Γιόβιτς να εκμεταλλεύεται την εξαιρετική κάθετη πάσα του Μάριν.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πίεσε στη συνέχεια, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και έφτασε κοντά στην ανατροπή, με τον Ζίνι να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι στο 59’. Παρά την επιθετική υπεροχή της Ένωσης σε εκείνο το διάστημα, ο ΠΑΟΚ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 70’, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δημιούργησε την ευκαιρία και ο Σόλα Σορετίρε έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς με εύστοχο διαγώνιο σουτ. Εννέα λεπτά αργότερα, ο Σερίφ Εντιαγέ διαμόρφωσε το 3-1 με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, «κλειδώνοντας» τη νίκη του ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τον Μύθου να χάνει την ευκαιρία για τέταρτο γκολ των γηπεδούχων στο 83’. Έτσι, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη τόσο για τη βαθμολογία του Κυπέλλου όσο και για την ψυχολογία του ενόψει της συνέχειας.

Τα highlights της αναμέτρησης:

Η βαθμολογία μετά την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας:

Standings provided by Sofascore
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