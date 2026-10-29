Πέθανε σε ηλικία 96 η εμβληματική μορφή του αμερικανικού συνδικαλισμού, Ντολόρες Ουέρτα

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Μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του αγώνα για τα πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ντολόρες Ουέρτα, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Με τη μακρόχρονη δράση της συνέβαλε καθοριστικά στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και στην προστασία χιλιάδων εργατών γης, πολλοί από τους οποίους ήταν μετανάστες.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς, σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμερίζεστε το πένθος μας», ανέφεραν οι οικείοι της σε ανακοίνωση που δημοσίευσαν στο Instagram, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσουν για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν προς τιμήν της ζωής και της παρακαταθήκης της.

Η οικογένεια δεν γνωστοποίησε την αιτία του θανάτου της, ενώ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουέρτα έπασχε από καρκίνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dolores C. Huerta (@doloreshuerta)

Η γυναίκα πίσω από το «Sí, se puede»

Με καταγωγή από το Μεξικό, η Ουέρτα αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργατών γης, διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και το δικαίωμα στη συνδικαλιστική οργάνωση.

Το 1962 συνίδρυσε, μαζί με τον Σίζαρ Τσάβες, την οργάνωση που εξελίχθηκε στο συνδικάτο United Farm Workers (UFW), το οποίο απέκτησε σημαντική επιρροή στους αγροτικούς εργατικούς αγώνες των ΗΠΑ.

Η Ουέρτα συνδέθηκε επίσης με το σύνθημα «Sí, se puede» («Ναι, μπορούμε»), το οποίο έγινε σύμβολο κινητοποίησης και συλλογικής διεκδίκησης.

Δεκαετίες αργότερα, η αγγλική εκδοχή του, «Yes, we can», αποτέλεσε κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Μπαράκ Ομπάμα το 2008, όταν εκείνος διεκδίκησε και κέρδισε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Dolores Huerta, the co-founder of the United Farm Workers labor union, died Wednesday at the age of 96.

She received the Presidential Medal of Freedom in 2012 from President Obama in recognition of her advocacy for civil rights and women’s rights. https://t.co/gWZZpYkf9u — CSPAN (@cspan) October 28, 2026

Η αποκάλυψη για τον Σίζαρ Τσάβες

Η κληρονομιά του συνδικαλιστικού κινήματος που βοήθησε να οικοδομηθεί η Ουέρτα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στις αρχές της χρονιάς, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό σε βάρος του Τσάβες, οι οποίες αφορούσαν περιστατικά της δεκαετίας του 1970.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις, η Ουέρτα δήλωσε ότι και η ίδια είχε πέσει θύμα βιασμού από τον άλλοτε στενό συνεργάτη της.

Όπως αποκάλυψε, είχε επιλέξει να μη μιλήσει για όσα είχε βιώσει, ακόμη και μετά τον θάνατό του το 1993, καθώς φοβόταν ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης θα έπληττε την παρακαταθήκη των κοινών τους αγώνων.

Αγώνες, διώξεις και μια ζωή αφιερωμένη στη δικαιοσύνη

Μαζί με τον Σίζαρ Τσάβες, η Ντολόρες Ουέρτα οργάνωσε απεργίες, μεγάλες πορείες προς το κοινοβούλιο της Καλιφόρνιας και εθνικό μποϊκοτάζ των επιτραπέζιων σταφυλιών, καταγγέλλοντας τις άθλιες συνθήκες εργασίας των εργατών γης και την έκθεσή τους σε επικίνδυνα φυτοφάρμακα.

Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στον αγώνα για το δικαίωμα στην άμβλωση, στο πλευρό προσωπικοτήτων όπως η Άντζελα Ντέιβις και η Γκλόρια Στάινεμ.

Dolores Huerta, 1966: The workers are on the rise. There will be strikes all over the state and throughout the country, because the workers have shown that they are no longer alone. On behalf of the National Farm Workers Association, we unconditionally demand that the governor call a special session to enact a collective bargaining law for the farm workers of California. We will be satisfied with nothing less. If the rules to settle our economic problems are not forthcoming, we will call on a general strike. The social and economic revolution of the farm workers is well underway, and it will not be stopped until we receive equality. — Headquarters (@HQNewsNow) October 28, 2026

Στη διάρκεια της ακτιβιστικής της πορείας συνελήφθη περισσότερες από 20 φορές, ενώ το 1988 τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο.

Το 1968 είχε βρεθεί δίπλα στον Ρόμπερτ Κένεντι, λίγα μόλις λεπτά πριν από τη δολοφονία του. Η προσφορά της αναγνωρίστηκε από την πολιτική ηγεσία της Καλιφόρνιας, με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ να διατάσσει την έπαρση των σημαιών μεσίστιων.

«Η Ντολόρες αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αποφασιστικότητα και η αφοσίωσή της στη δικαιοσύνη συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης αμερικανικής κοινωνίας.

Από την πλευρά της, η Νάνσι Πελόζι τόνισε ότι ενέπνευσε γενιές Αμερικανών να πιστέψουν στη δύναμη της συλλογικής δράσης.

Αγωνίστρια μέχρι το τέλος της ζωής της

Η Ουέρτα παρέμεινε ενεργή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, μέσα από το ίδρυμά της στο Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνιας. Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, απηύθυνε έκκληση στους ακτιβιστές να κινητοποιηθούν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, επιδιώκοντας την ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Ιούλιο του 2025, είχε χαρακτηρίσει «απολύτως φρικτή» την αντιμεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ρατσισμός εξακολουθούσε να δηλητηριάζει την αμερικανική πολιτική ζωή.

«Πιστεύω ότι αυτή η αρρώστια, που είναι ο ρατσισμός, είναι αυτό που έχει πραγματικά μολύνει το πολιτικό μας σύστημα», είχε δηλώσει, επικρίνοντας τις πρακτικές κράτησης μεταναστών, ιδιαίτερα ανθρώπων από φυλετικές μειονότητες.

Μέχρι το τέλος, η δράση και οι δημόσιες παρεμβάσεις της παρέμειναν προσανατολισμένες στην υπεράσπιση των κοινωνικά ευάλωτων και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.