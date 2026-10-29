Μαριάννα Τουμασάτου: «Έχω προσπαθήσει να αλλάξω για να γίνω αποδεκτή – Έχω κάνει αυτές τις αηδίες»

Η Μαριάννα Τουμασάτου, μέσα από δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, μίλησε για την παράσταση «Κρυφτό» που επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, αλλά και για την προσωπική της διαδρομή. Η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν προσπάθησε να αλλάξει τον εαυτό της για να γίνει αποδεκτή, τονίζοντας πως με το πέρασμα του χρόνου έμαθε να αφήνει τέτοιες συμπεριφορές πίσω της.

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Μαριάννα Τουμασάτου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την παράσταση «Κρυφτό», η οποία επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, αλλά και για την προσωπική της διαδρομή μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή «Happy Day».
  • Η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε πως στο παρελθόν επιχείρησε να αλλάξει τον εαυτό της προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή των άλλων, εξομολογούμενη: «Στο παρελθόν έχω προσπαθήσει να αλλάξω για να γίνω αποδεκτή. Ναι, τις έχω κάνει αυτές τις αηδίες».
  • Κατέληξε επισημαίνοντας πως με το πέρασμα του χρόνου έμαθε τι πρέπει να αφήνει πίσω της: «Μεγαλώνοντας, όμως, αναγνωρίζεις τι πρέπει να κρατήσεις και τι πρέπει να αφήσεις. Και αυτά μένουν πίσω».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για την παράσταση «Κρυφτό», η οποία επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, αλλά και για την προσωπική της διαδρομή και την προσπάθεια που έκανε στο παρελθόν να γίνει αποδεκτή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Τουμασάτου.

Αναφερόμενη στις στις πολλαπλές αναγνώσεις του έργου, η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε πως στο παρελθόν επιχείρησε να αλλάξει τον εαυτό της προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή των άλλων.

«Στο παρελθόν έχω προσπαθήσει να αλλάξω για να γίνω αποδεκτή. Ναι, τις έχω κάνει αυτές τις αηδίες», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως με το πέρασμα του χρόνου έμαθε να ξεχωρίζει όσα αξίζει να κρατήσει από εκείνα που πρέπει να αφήσει πίσω της.

«Μεγαλώνοντας, όμως, αναγνωρίζεις τι πρέπει να κρατήσεις και τι πρέπει να αφήσεις. Και αυτά μένουν πίσω».

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