Μαριάννα Τουμασάτου: «Έχω προσπαθήσει να αλλάξω για να γίνω αποδεκτή – Έχω κάνει αυτές τις αηδίες»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για την παράσταση «Κρυφτό», η οποία επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, αλλά και για την προσωπική της διαδρομή και την προσπάθεια που έκανε στο παρελθόν να γίνει αποδεκτή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Τουμασάτου.

Αναφερόμενη στις στις πολλαπλές αναγνώσεις του έργου, η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε πως στο παρελθόν επιχείρησε να αλλάξει τον εαυτό της προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή των άλλων.

«Στο παρελθόν έχω προσπαθήσει να αλλάξω για να γίνω αποδεκτή. Ναι, τις έχω κάνει αυτές τις αηδίες», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως με το πέρασμα του χρόνου έμαθε να ξεχωρίζει όσα αξίζει να κρατήσει από εκείνα που πρέπει να αφήσει πίσω της.

«Μεγαλώνοντας, όμως, αναγνωρίζεις τι πρέπει να κρατήσεις και τι πρέπει να αφήσεις. Και αυτά μένουν πίσω».