Ακαδημία Πλάτωνος: Κατέρρευσε στέγη εγκαταλελειμμένου κτιρίου – Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης μετά την κατάρρευση στέγης εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο σημείο έχουν σπεύσει 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης μετά την κατάρρευση στέγης εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων εντός του κτιρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης (29/10) μετά την κατάρρευση στέγης εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:20 στην οδό Αλαμάνας, όταν κατέρρευσε η στέγη και η τοιχοποιία μίας ακατοίκητης μονοκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης, που ελέγχουν τον χώρο για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

Επίσης στην περιοχή έχουν μεταβεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών, εφόσον απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών θα διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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