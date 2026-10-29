Ακαδημία Πλάτωνος: Κατέρρευσε στέγη εγκαταλελειμμένου κτιρίου – Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης (29/10) μετά την κατάρρευση στέγης εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:20 στην οδό Αλαμάνας, όταν κατέρρευσε η στέγη και η τοιχοποιία μίας ακατοίκητης μονοκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης, που ελέγχουν τον χώρο για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

Επίσης στην περιοχή έχουν μεταβεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών, εφόσον απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών θα διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.