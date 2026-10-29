ΕΚΤ: Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία τον Φεβρουάριο-Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι διάδοχοι της

Τέλος από την προεδρία της ΕΚΤ η Κριστίν Λαγκάρντ.

Όπως ανέφερε, σήμερα, σύμφωνα με το https://www.consilium.europa.eu/ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa «ενημερώθηκα από την Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Αποδέχομαι την απόφασή της με σεβασμό».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Λαγκάρντ για την αφοσίωσή της κατά τη θητεία της ως Πρόεδρος της ΕΚΤ από τον Νοέμβριο του 2019. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, ηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με ισχυρό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης. Η Ευρώπη επωφελήθηκε από την ηγεσία της κατά περιόδους αβεβαιότητας αλλά και από την ακλόνητη προσήλωσή της στο εγχείρημα της Ευρώπης.

Η Λαγκάρντ άσκησε σε περιόδους (πανδημίας, πολέμου στην Ευρώπη, ενεργειακών κρίσεων και πληθωριστικών κλυδωνισμών) με σταθερότητα και αποφασιστικότητα και συνέβαλε στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας της ζώνης του ευρώ.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα ηγεσία της ΕΚΤ, η διαδικασία διορισμού του διαδόχου της Λαγκάρντ αρχίζει σήμερα και χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να ληφθεί εγκαίρως η απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό αναφέρει το άρθρο 283 της παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης » συμπλήρωσε.

Οι επικρατέστεροι διάδοχοι της Λαγκάρντ

Νωρίτερα δημοσίευμα του https://www.reuters.com/, ανέφερε πως οι επικρατέστεροι διάδοχοι της Λαγκάρντ θεωρούνται οι πρώην διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ολλανδίας και της Ισπανίας, Klaas Knot και Pablo Hernandez de Cos.