O Εδουάρδος Καρρέρ στον Realfm 97,8 για το 9o Athens Investment Forum

Για το 9ο Athens Investment Forum, με κεντρικό θέμα «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα» μίλησε ο πρόεδρος της Vertical Solutions SA, Εδουάρδος Καρρέρ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Το Forum συνδιοργανώνεται με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA αποτελεί σημείο αναφοράς για τον στρατηγικό διάλογο γύρω από τις οικονομικές προκλήσεις, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις προοπτικές της χώρας.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο επόμενο βήμα: πού εντοπίζονται οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες, ποιες στρατηγικές επιλογές μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και πώς η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη θέση της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η θεματολογία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονων διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών, κατά την οποία η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, οι νέες απαιτήσεις στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, καθώς και η ταχεία εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, επανακαθορίζουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και την επενδυτική στρατηγική της χώρας.

Ακούστε τι είπε ο Εδουάρδος Καρρέρ

Η φετινή ατζέντα του Forum – Οι 5 στρατηγικοί τομείς

Στο φετινό Forum θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι εκπρόσωποι από την Κυβέρνηση, θεσμικούς φορείς και κορυφαίες επιχειρήσεις, συμμετέχοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις, τις επενδυτικές προοπτικές και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.

Η φετινή ατζέντα περιλαμβάνει μια σειρά Fire Chats μεταξύ κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και δημοσιογράφων, τα οποία θα εμβαθύνουν στα θέματα των ενοτήτων. Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο συζητήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, οι οποίες αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τις επιμέρους θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και εστιάζουν σε ζητήματα ευρύτερης στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα.

Με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το σύγχρονο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, το 9ο Athens Investment Forum εστιάζει σε πέντε στρατηγικούς τομείς:

Ανάπτυξη – Επενδύσεις Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία. Υποδομές – Κατασκευές Από τα έργα στη στρατηγική υπεραξία: Υποδομές με αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα. Ενεργειακή Μετάβαση Η επόμενη μέρα της ενέργειας: Οι νέες ισορροπίες της ελληνικής αγοράς και το επενδυτικό στοίχημα. Ενεργειακές Υποδομές & Γεωπολιτική Υποδομές ισχύος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ευκαιρία. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ: Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα.

Επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καθιερωμένος θεσμός στρατηγικού διαλόγου, το Athens Investment Forum ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανάδειξη των στρατηγικών επιλογών που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 9ο Athens Investment Forum, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: aif.gr