Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Την ενοχή και των 6 κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας

Την ενοχή και των έξι αστυνομικών του Βόλου, που κατηγορούνται για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου 2020 πρότεινε η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων για τα βασανιστήρια τόσο μέσα στο περιπολικό που τον μετέφερε, όσο και εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Επίσης, πρότεινε την ένοχη για επικίνδυνη σωματική βλάβη μέσα στο περιπολικό, εκτός από τον συνοδηγό, και μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα. Η εισαγγελέας, παράλληλα, πρότεινε την ένοχη όλων για έκθεση σε κίνδυνο, γιατί όφειλαν να τον πάνε στο νοσοκομείο ή να του παράσχουν βοήθεια.

Σχετικά με την παράνομη κράτηση πρότεινε την αθώωσή τους, γιατί η αρμοδιότητα ανήκε στον αξιωματικό υπηρεσίας.