Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Την ενοχή και των 6 κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας

Την ενοχή και των έξι αστυνομικών του Βόλου για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου 2020 πρότεινε η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας. Η πρόταση αφορά επίσης την ενοχή για επικίνδυνη σωματική βλάβη και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ για την κατηγορία της παράνομης κράτησης ζητήθηκε η αθώωσή τους καθώς η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

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υπόθεση Μάγγου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ενοχή και των έξι αστυνομικών για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου πρότεινε η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας.
  • Η πρόταση ενοχής αφορά πράξεις τόσο εντός του περιπολικού όσο και στην Αστυνομική Διεύθυνση, καθώς και την έκθεση σε κίνδυνο επειδή όφειλαν να του παράσχουν βοήθεια.
  • Σχετικά με την κατηγορία της παράνομης κράτησης, η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή τους, καθώς η αρμοδιότητα ανήκε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ενοχή και των έξι αστυνομικών του Βόλου, που κατηγορούνται για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου 2020 πρότεινε η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων για τα βασανιστήρια τόσο μέσα στο περιπολικό που τον μετέφερε, όσο και εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Επίσης, πρότεινε την ένοχη για επικίνδυνη σωματική βλάβη μέσα στο περιπολικό, εκτός από τον συνοδηγό, και μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα. Η εισαγγελέας, παράλληλα, πρότεινε την ένοχη όλων για έκθεση σε κίνδυνο, γιατί όφειλαν να τον πάνε στο νοσοκομείο ή να του παράσχουν βοήθεια.

Σχετικά με την παράνομη κράτηση πρότεινε την αθώωσή τους, γιατί η αρμοδιότητα ανήκε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

 

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