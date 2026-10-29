«Χωριάτικο»: Με πούλμαν στην Ευελπίδων οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι – Απολογούνται στον ανακριτή

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (29/10) οι 30 εκ των 59 κατηγορουμένων στην υπόθεση των αλυσίδων φούρνων του «Χωριάτικου» και του φερόμενου κυκλώματος απάτης και φοροδιαφυγής άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην Ευελπίδων, και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ενώ το απόγευμα αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή και ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, ο οποίος φέρεται να είχε διάφορα ψευδώνυμα, όπως «μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης». Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, ενώ οι απολογίες θα δοθούν σε τρεις ανακριτές, λόγω του πλήθους των κατηγορουμένων. Ήδη, έχει ολοκληρώσει την απολογία της μία κατηγορούμενη υπάλληλος στο λογιστήριο εταιρείας στη Ρόδο, η οποία αμέσως μετά, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων θα απολογηθεί με γραπτό υπόμνημα, ενώ αναμένεται να απαντήσει και στις ερωτήσεις του ανακριτή. Κατά τον συνήγορό του, η υπόθεση είναι πρωτίστως φορολογική, σχετίζεται με αδικήματα φοροδιαφυγής, και όχι με απάτη ή τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η ογκωδέστατη δικογραφία του λεγόμενου «ελληνικού FBI», που ξεπερνά τις 850 σελίδες, περιλαμβάνει 149 πρόσωπα, εκ των οποίων τα 13 είναι μη υπαρκτά, «πρόσωπα-φαντάσματα», ενώ έξι έχουν αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η έρευνα.

Το κατηγορητήριο

Στους 59 συλληφθέντες έχει αποδοθεί βαρύτατο κατηγορητήριο για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Απάτη από κοινού (πλημμέλημα)

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Στο «Εσωτερικών Υποθέσεων» ο φάκελος

Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι και δημόσιοι υπάλληλοι και αστυνομικοί που φέρονται να εξυπηρετούσαν το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της αλυσίδας φούρνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων που αναφέρονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για άτομα που εργάζονταν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και φέρονται να έκαναν τα στραβά μάτια ή και να συνεργάζονταν με το κύκλωμα, ώστε τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας να κερδίζουν πολλά εκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα.

Όπως μετέδωσε το enikos.gr, ο «κοριός» της ΕΛΑΣ «ξεσκέπασε» τις επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημοσίου υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ στην υπόθεση του «Χωριάτικου».

Ο «Mr Χωριάτικο» και οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες του, φέρονται να είχαν στήσει ένα δίκτυο που εκτεινόταν κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο και άλλες περιοχές, περιλαμβάνοντας συνολικά 433 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της δράσης τους, φέρονται, επίσης, να είχαν προσεγγίσει δημοσίους λειτουργούς προκειμένου να τους «διευκολύνουν» και να ζητούν εξυπηρετήσεις, τις οποίες τα μέλη του κυκλώματος ονόμαζαν «δωράκια». Σε συνομιλίες, ο εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ αποκαλούνται «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη του κυκλώματος συνεννοούνταν για τα δώρα που θα αγόραζαν για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».

Επίσης όταν αναφέρονταν στα POS, τα αποκαλούσαν συνήθως «μηχανάκια», ενώ γενικότερα στις συνομιλίες για μετρητά, συναλλαγές και ναρκωτικά, χρησιμοποιούσαν και κωδικές ονομασίες όπως «σουβλάκια» και «μαγκούτ».

Το «δεξί χέρι» του 57χρονου

Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο» και άλλων γνωστών αλυσίδων φούρνων, ενώ «δεξί του χέρι» ήταν μια 47χρονη, η οποία αναλάμβανε δράση, όταν τα πράγματα δυσκόλευαν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποτελεί ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες σε φούρνο του κυκλώματος στη Λεωφόρο Συγγρού. Η 47χρονη μίλησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια με συνεργό της, στον οποίο έδωσε εντολή να αγοράσει αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον 10 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι επρόκειτο να συμμετάσχουν στον έλεγχο για το ατύχημα.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν βγάλει τεράστια ποσά στο εξωτερικό, κυρίως σε Βουλγαρία, Ολλανδία και Δανία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρονται να αγόρασαν και ένα ακίνητο στη Μύκονο, έναντι 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια προσπάθεια να «ξεπλύνουν» μέρος των κερδών τους.