9ο Athens Investment Forum: Η επόμενη επενδυτική ημέρα της Ελλάδας στο επίκεντρο

«Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα» – 2 Νοεμβρίου 2026, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Για 9η συνεχή χρονιά, το Athens Investment Forum δίνει το καθιερωμένο ραντεβού του με την επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα, αποτελώντας ένα σημαντικό πεδίο διαλόγου για τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Το 9ο Athens Investment Forum, που διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Banquet, με κεντρικό θέμα «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα».

Σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον μεταβάλλεται με ταχύτητα, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο επενδυτικό σταυροδρόμι. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, οι αυξανόμενες ανάγκες σε υποδομές και ενέργεια, καθώς και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο προτεραιοτήτων για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Athens Investment Forum θέτει στο επίκεντρο την επόμενη φάση της επενδυτικής πορείας της Ελλάδας. Η συζήτηση στρέφεται πλέον όχι μόνο στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, αλλά και στις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορούν να διοχετευθούν τα επόμενα κεφάλαια, στις στρατηγικές επιλογές που μπορούν να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στους τρόπους με τους οποίους η χώρα μπορεί να μετατρέψει τις σημερινές προκλήσεις σε διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Το 9ο Athens Investment Forum θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας και θεσμικών φορέων, καθώς και κορυφαία στελέχη της αγοράς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Οι θεματικές ενότητες του 9ου Athens Investment Forum

Ανάπτυξη & Επενδύσεις

Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία.

Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία. Υποδομές & Κατασκευές

Από τα έργα στη στρατηγική υπεραξία: Υποδομές με αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα.

Από τα έργα στη στρατηγική υπεραξία: Υποδομές με αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα. Ενεργειακή Μετάβαση

Η επόμενη μέρα της ενέργειας: Οι νέες ισορροπίες της ελληνικής αγοράς και το επενδυτικό στοίχημα.

Η επόμενη μέρα της ενέργειας: Οι νέες ισορροπίες της ελληνικής αγοράς και το επενδυτικό στοίχημα. Ενεργειακές Υποδομές & Γεωπολιτική

Υποδομές ισχύος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ευκαιρία.

Υποδομές ισχύος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ευκαιρία. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ψηφιακή ισχύ: Δίκτυα, δεδομένα και ανταγωνιστικότητα.

Μέσα από τις παραπάνω θεματικές, το 9ο Athens Investment Forum φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο τις επενδυτικές ευκαιρίες της επόμενης περιόδου, αλλά κυρίως τις στρατηγικές επιλογές που θα διαμορφώσουν το επόμενο κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και συνεχών μεταβολών.

Στο 9ο Athens Investment Forum έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους σημαντικά στελέχη της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. της CrediaBank, ο Μιχάλης Ζερβός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου iKnowHow, ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, ο Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της VNK Capital, ο Τάσος Μάνος Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ), καθώς και ο Μανώλης Σιγάλας, Πρόεδρος Ευρώπης της Hill International.

Παράλληλα, το 9o AIF θα τιμήσουν με την παρουσία τους κυβερνητικά στελέχη: ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Investment Forum, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: aif.gr