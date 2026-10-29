Λαμία: Πλημμύρισαν αίθουσες στο 1ο ΕΠΑΛ μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας – ΒΙΝΤΕΟ

Αποκαρδιωτική εικόνα αντίκρισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας το πρωί της Πέμπτης, καθώς τα νερά της βροχής εισέβαλαν σε αίθουσες διδασκαλίας μετατρέποντας το δάπεδο σε λίμνη. Οι αίθουσες κρίθηκαν ακατάλληλες για τη διεξαγωγή μαθημάτων λόγω κινδύνου για τη σωματική ακεραιότητα του σχολικού δυναμικού. Σύμφωνα με καταγγελίες μαθητών και καθηγητών, τα σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης του κτιρίου παραμένουν άλυτα, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτη κατάσταση μετά τη σφοδρή νεροποντή στη Φθιώτιδα.

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πλημμύρα ΕΠΑΛ Λαμίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν μαθητές και καθηγητές στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας το πρωί της Πέμπτης, καθώς τα νερά της βροχής εισέβαλαν σε αίθουσες διδασκαλίας.
  • Το δάπεδο μετατράπηκε σε «λίμνη» και οι αίθουσες κρίθηκαν ακατάλληλες για μάθημα, λόγω κινδύνου για τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.
  • Όπως καταγγέλλεται, οι οροφές στάζουν ακόμη και σε ήπιες βροχοπτώσεις, καθώς τα σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης του σχολικού κτιρίου παραμένουν άλυτα.

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Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι μαθητές και οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, με την επιστροφή τους στα θρανία το πρωί της Πέμπτης (29/10), μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου και το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Τα νερά της βροχής εισέβαλαν σε αίθουσες διδασκαλίας και το δάπεδο μετατράπηκε σε «λίμνη», με αποτέλεσμα αυτές να καταστούν ακατάλληλες για τη διεξαγωγή μαθημάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι μαθητές καταγγέλλουν ότι οι οροφές στάζουν ακόμη και σε περιπτώσεις ήπιας βροχόπτωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει και το διδακτικό προσωπικό.

Η συνεχής και σφοδρή νεροποντή που έπληξε τη Φθιώτιδα το προηγούμενο 48ωρο, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, καθώς τα σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης του κτιρίου παραμένουν άλυτα.

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