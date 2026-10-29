Λαμία: Πλημμύρισαν αίθουσες στο 1ο ΕΠΑΛ μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι μαθητές και οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, με την επιστροφή τους στα θρανία το πρωί της Πέμπτης (29/10), μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου και το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Τα νερά της βροχής εισέβαλαν σε αίθουσες διδασκαλίας και το δάπεδο μετατράπηκε σε «λίμνη», με αποτέλεσμα αυτές να καταστούν ακατάλληλες για τη διεξαγωγή μαθημάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι μαθητές καταγγέλλουν ότι οι οροφές στάζουν ακόμη και σε περιπτώσεις ήπιας βροχόπτωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει και το διδακτικό προσωπικό.

Η συνεχής και σφοδρή νεροποντή που έπληξε τη Φθιώτιδα το προηγούμενο 48ωρο, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, καθώς τα σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης του κτιρίου παραμένουν άλυτα.