Ανακαίνιση κατοικίας: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χρηματοδότησης – Ποιους αφορά

'Αρχισε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων  χρηματοδότησης για τους πολίτες που έχουν κλειστές κατοικίες και που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027 . Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 70% έως 95% και το ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ. Και έως  2.500 ευρώ είναι το ποσό  για υποστηρικτικές υπηρεσίες, με στόχο την επαναφορά των ακινήτων σε χρήση ως κύρια κατοικία. Η πλατφόρμα υποβολής θα παραμείνει ανοιχτή έως την 11η Ιανουαρίου 2027, ενώ για τις ανοικτές κατοικίες η διαδικασία θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομία

Ανακαίνιση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για πολίτες με κλειστές κατοικίες στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027.
  • Στόχος της Δράσης είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, προκειμένου να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης.
  • Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 70% έως 95% και το ανώτατο ποσό είναι οι 36.000 ευρώ για τις εργασίες, ενώ προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σήμερα αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τους πολίτες που έχουν κλειστές κατοικίες και που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, όπως ενημερώνουν από κοινού με ανακοίνωση τους τα  υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας και θα διαρκέσει έως την 11 η Ιανουαρίου 2027 στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της Δράσης: https://anakainisi.tee.gov.gr/

Στόχος της Δράσης είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω της επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης. Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σεεπόμενη φάση.

Το ποσό της επιχορήγησης

Σημειώνεται, ότι η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, και προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία, στην οποία αφορά η αίτηση χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

Για την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης, δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή τεχνικού συμβούλου, συνιστάται, ωστόσο, για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, που δημοσιεύθηκε την 20 η Οκτωβρίου στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka-program.gr/.

Φορείς Υλοποίησης της Δράσης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στην ιστοσελίδα https://anakainisi.tee.gov.gr/ περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τους αιτούντες, όπως τα «Χρήσιμα Έγγραφα» (Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης με τα Παραρτήματά του και σχετική Νομοθεσία), πεδίο για «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk).

Οι τρόποι ενημέρωσης

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους διατίθενται επίσης:

  •  στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka- program.gr/
  •  στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ https://web.tee.gr/
  • στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ