Zoom in: Οι selfies του Μητσοτάκη με τα παιδιά «γαλάζιων» βουλευτών, η ατάκα Τζιτζικώστα για τον Δένδια, το μπάσκετ του Ανδρουλάκη και οι μεταγραφές στην ΕΛΑΣ

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια εορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρών στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, αλλά να παρακολουθεί μόνο τα στρατιωτικά τμήματα, που φέτος προηγήθηκαν των πολιτικών, διαφοροποιώντας τη συνηθισμένη σειρά της διοργάνωσης. Φαίνεται πως το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν «μετρημένο», καθώς επέστρεψε αμέσως στην Αθήνα, απ’ όπου αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη.

Σήμερα θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Σε κάθε περίπτωση, τα παρασκήνια κέντρισαν για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον στην παρέλαση, με τα φλας και τα σχόλια να εστιάζουν στην εξέδρα των επισήμων.

Η χειραψία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

Ένας από τα στιγμιότυπα που απαθανάτισε ο φακός ήταν η στιγμή που ο Πρωθυπουργός έτεινε το χέρι του προς τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανταπέδωσε τον χαιρετισμό με θεσμική ευγένεια.

Οι selfies Μητσοτάκη με τα παιδιά των βουλευτών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης εγκάρδια συνομιλία με τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρη Κούβελα και φωτογραφήθηκε με την κόρη του. Το ίδιο έκανε και με την κορούλα της υφυπουργού Εργασίας Άννας Ευθυμίου, η οποία δεν σταματούσε να βγάζει selfies με τη μαμά της. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε το θερμό τετ-α-τετ που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, που το περασμένο καλοκαίρι έχασε τη μητέρα της σε τρομοκρατική επίθεση.

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Η ατάκα Τζιτζικώστα για τον Δένδια

Οικογενειακή ήταν η παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου, Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος έφτασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ελεάννα, και τα παιδιά τους. Θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε ο κ Τζιτζικώστας στον Νίκο Δένδια, με τον οποίο κάθισαν δίπλα-δίπλα και συνομιλούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης, αποδεικνύοντας ότι διατηρούν άριστες σχέσεις. Τη μεταξύ τους «χημεία» μαρτυρά το γεγονός ότι φωτογραφήθηκαν οικογενειακώς, αλλά και η ατάκα του Ευρωπαίου Επιτρόπου που μεταφέρει η ιστοσελίδα voria, καθώς συστήνοντας τον κ. Δένδια στον γιο του, ο κ. Τζιτζικώστας είπε χωρίς περιστροφές: «Αυτός είναι ο καλύτερος υπουργός Άμυνας που έχει περάσει».

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Ο κ. Δένδιας είχε χειραψία και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της παρέλασης καταγράφηκε να συνομιλεί με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό.

Στην Πρώτη Σερρών ο Καραμανλής

Στον τόπο καταγωγής του, την Πρώτη Σερρών, βρέθηκε για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη και τον γιο τους Αλέξανδρο, παρακολούθησε την παρέλαση, συγκεντρώνοντας, όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα των κατοίκων της περιοχής.

Η εμφάνιση στη γενέτειρα των Καραμανλήδων καταγράφεται σε μια συγκυρία όπου στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας φουντώνουν οι συζητήσεις για την ανάγκη να ανοίξουν ξανά οι δίαυλοι επικοινωνίας της ηγεσίας με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ κυκλοφορούν διάφορα σενάρια ότι προετοιμάζεται το έδαφος για πιθανή συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο σπίτι του Μεταξά ο Γεωργιάδης

Στην Αθήνα παρέμεινε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρακολουθώντας την Ιερά Δοξολογία στη Μητρόπολη του Αμαρουσίου και στη συνέχεια με τον Δήμαρχο της περιοχής Θεόδωρο Αμπατζόγλου και την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώο των πεσόντων. Δυστυχώς λόγω των καιρικών συνθηκών ακυρώθηκε η παρέλαση, όμως ο κ. Γεωργιάδης βρήκε την ευκαιρία και αμέσως μετά επισκέφθηκε την οικία του Ιωάννου Μεταξά στην Κηφισιά. Είναι το σπίτι όπου τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ο Ιταλός Πρεσβευτής Γκράτσι επισκέφθηκε τον τότε Πρωθυπουργό, του επέδωσε το Ιταλικό τελεσίγραφο απαιτώντας την παράδοση άνευ όρων της Ελλάδος και ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το μεγάλο ΟΧΙ.

Στο Nick Galis Hall ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μετά τα αυστηρά πρωτόκολλα της στρατιωτικής παρέλασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα και έδωσε το «παρών» στις κερκίδες του Nick Galis Hall για την ευρωπαϊκή μάχη του Άρη με την Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνας στο Eurocup.

Στο πλευρό του ήταν το στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου και γνωστός «κιτρινόμαυρος» Θανάσης Γλαβίνας, ο τομεάρχης Αθλητισμού και έμπειρος αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής, αλλά και ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Μάλιστα, πριν από το τζάμπολ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γνωστός για την αγάπη του για τον αθλητισμό, είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στην αίθουσα με τα τρόπαια της ιστορικής ομάδας από τον πρόεδρο Δ.Σ. της ΚΑΕ Άρης, Χάρη Παπαγεωργίου.

«Κλειδώνει» για την Α’ Πειραιώς ο Αποστολάκης

Μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μεταφερόμαστε στον Πειραιά. Μία παρουσία που ξεχώρισε ήταν αυτή του βουλευτή του κόμματος, Ευάγγελου Αποστολάκη. Το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, επέλεξε το μεγάλο λιμάνι για να παρακολουθήσει την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δείχνει ότι μάλλον έχει «κλειδώσει» η υποψηφιότητά του για την Α’ Πειραιώς, όπως ακούγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάρει έδρα στις εκλογές του 2023.

Η γιαγιά Γαρυφαλιά

Στην εκλογική της περιφέρεια παρακολούθησε την παρέλαση η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά. Βέβαια την παράσταση έκλεψε η γιαγιά της που της δίνει οδηγίες για το κρέμασμα της σημαίας στην αυλή του σπιτιού, μία παράδοση που τηρούν κάθε χρόνο. «Δέσε τη παιδί μου τώρα στον στύλο με το σχοινάκι» ακούγεται να λέει η γιαγιά Γαρυφαλιά σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

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Πρώτη εμφάνιση με την ΕΛΑΣ για την Γεροβασίλη

Την ιδιαίτερη πατρίδα της επέλεξε η Όλγα Γεροβασίλη για το επίσημο «ντεμπούτο» της στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής έδωσε δυναμικό «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση μελών και φίλων του κόμματος σε γνωστό ξενοδοχείο στην Άρτα, τη Δευτέρα, παίρνοντας θέση στην πρώτη γραμμή των καθισμάτων και στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που σκοπεύει να διατηρήσει.

Μέλος της ΕΛΑΣ η Νοτοπούλου

Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης φαίνεται πως είναι πλέον και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, επέλεξε να κινηθεί απολύτως αθόρυβα και χωρίς δηλώσεις ή βίντεο στα social media, έγινε μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι είχε παραδώσει την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ, προτιμώντας την παραίτηση αντί της ανεξαρτητοποίησης.

Από βουλευτής ηθοποιός

Μεγάλη στροφή στην καριέρα της αποφάσισε να κάνει η πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ25 και του ΣΥΡΙΖΑ, Αγγελική-Ναταλία Αδαμοπούλου, καθώς αποκάλυψε ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Η δικηγόρος, που έγινε γνωστή από την παρουσία της στην πολιτική σκηνή, γνωστοποίησε ότι έγινε δεκτή σε τρεις δραματικές σχολές, εκφράζοντας την επιθυμία της να εξερευνήσει έναν διαφορετικό χώρο και να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού της μέσα από την τέχνη του θεάτρου.