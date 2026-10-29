Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες για τα επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πριν από την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη

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Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι έξι προσαχθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη, σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.

Τα έξι άτομα είχαν προσαχθεί έπειτα από την άγρια ένταση ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό εναντίον τους και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται πως χθες μέλη του ΠΑΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, του Ηλία Κασιδιάρη στην πόλη.

Η σύγκρουση των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ, έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους όταν μέλη του ΠΑΜΕ, επιχείρησαν να σπάσουν τον φραγμό των ΜΑΤ που είχε στηθεί στο σημείο και να κινηθούν προς το ξενοδοχείο, όπου θα γινόταν η ομιλία Κασιδιάρη.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.

Υπενθυμίζεται πως για χθες η ΕΛΑΣ, είχε απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης.