Ισραήλ: Σταθερά πρώτος ο Νετανιάχου με 53 έδρες έναντι 48 του Άιζενκοτ – «Ρυθμιστές» τα αραβικά κόμματα, η αστυνομία απέρριψε τις καταγγελίες του Λικούντ

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Σε πολιτικό αδιέξοδο και βαθιά πόλωση βυθίζεται το Ισραήλ μετά τις κρίσιμες εκλογές, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων δείχνει ότι ούτε το μπλοκ της δεξιάς υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση υπό τον Γκαντί Άιζενκοτ συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Την ίδια ώρα, η ιστορική εκλογική άνοδος των αραβικών κομμάτων τα αναδεικνύει σε ρυθμιστές του πολιτικού σκηνικού, ενώ το Λικούντ καταγγέλλει «κλοπή» των εκλογών, ισχυρισμό που απορρίπτει κατηγορηματικά η ισραηλινή αστυνομία.

Τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC), όπως αυτά ανακοινώθηκαν επίσημα λίγο μετά τις 9 μ.μ. της Τετάρτης, με καταμετρημένο το 89,8% των τακτικών καλπών (αποτελέσματα από 11.712 από τις 12.018 κάλπες, που αντιστοιχούν σε 5.126.759 ψηφοφόρους), η κατανομή των 120 εδρών στην Κνεσέτ διαμορφώνεται ως εξής:

Το δεξιό μπλοκ υπό τον Νετανιάχου συγκεντρώνει συνολικά 53 έδρες, έναντι 68 που διέθετε στην απερχόμενη βουλή, καταγράφοντας αισθητή πτώση.

Λικούντ (Νετανιάχου): 26 έδρες (πρώτο κόμμα)

(Νετανιάχου): (πρώτο κόμμα) Σας (Shas): 7 έδρες

(Shas): Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism): 7 έδρες

(United Torah Judaism): Οτζμά Γεχουντίτ (Otzma Yehudit – Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ): 7 έδρες

(Otzma Yehudit – Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ): Θρησκευτικός Σιωνισμός (Μπεζαλέλ Σμοτρίχ): 6 έδρες

Από την άλλη πλευρά, το κεντρώο/αντιπολιτευόμενο μπλοκ υπό τον Γκαντί Άιζενκοτ συγκεντρώνει συνολικά 48 έδρες:

Γιασάρ (Yashar – Γκαντί Άιζενκοτ): 21 έδρες

(Yashar – Γκαντί Άιζενκοτ): Μπιγιάχαντ (B’Yachad – Ναφτάλι Μπένετ): 12 έδρες

(B’Yachad – Ναφτάλι Μπένετ): Δημοκρατικοί (The Democrats): 8 έδρες

(The Democrats): Ισραήλ Μπεϊτένου (Yisrael Beytenu – Αβίγκντορ Λίμπερμαν): 7 έδρες

Εκτός βουλής, καθώς δεν ξεπέρασαν το εκλογικό όριο του 3,25%, έμειναν το κόμμα «Έφεδροι-Οικονομία» του Γιοάζ Χέντελ (2,63%), το κόμμα «Λαός του Ισραήλ» του Όφερ Βίντερ (1,61%), καθώς και το ψηφοδέλτιο «Χαρεντί» (0,19%).

Ιστορικό ρεκόρ για τα αραβικά κόμματα

Η μεγάλη έκπληξη της κάλπης προήλθε από τη μαζική, πρωτοφανή συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων. Τα δύο αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν ιστορικό ρεκόρ 19 εδρών (από 10 που είχαν μέχρι σήμερα, ενώ το προηγούμενο υψηλότερο ρεκόρ τους ήταν 15):

Κοινή Λίστα (Joint List – Γιουσέφ Τζαμπαρίν): 12 έδρες

(Joint List – Γιουσέφ Τζαμπαρίν): Ραάμ (Ra’am – Μανσούρ Αμπάς): 7 έδρες

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει πλήρως τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και τα exit polls της Τρίτης, που έδιναν προβάδισμα δύο έως τριών εδρών στον συνασπισμό του Άιζενκοτ.

Η Κοινή Λίστα δήλωσε επίσημα έτοιμη για πολιτική συνεργασία προκειμένου να τερματιστεί η διακυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Γιουσέφ Τζαμπαρίν, δήλωσε στο Channel 13: «Όποιος θέλει να προσφέρει μια ουσιαστική και πραγματική εναλλακτική στην κυβέρνηση λουτρού αίματος του Νετανιάχου, θα πρέπει να μιλήσει μαζί μας για να ανοίξει ο δρόμος για την αλλαγή που λαχταρά η ισραηλινή κοινή γνώμη».

«Ο λαός μας κατάλαβε τη σημασία της στιγμής και προσήλθε μαζικά στις κάλπες. Η Κοινή Λίστα θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις για να βάλει τέλος στη διακυβέρνηση Νετανιάχου. Είμαστε έτοιμοι για πολιτική συνεργασία ώστε να σχηματιστεί μια εναλλακτική κυβέρνηση, η οποία θα δεσμευτεί σε μια πραγματική αλλαγή της σημερινής ρατσιστικής πολιτικής», ανέφερε το κόμμα σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, ο σχηματισμός κυβέρνησης παραμένει εξαιρετικά περίπλοκος, καθώς σχεδόν όλα τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης (πλην των Δημοκρατικών) έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο επίσημης συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα.

Καταγγελίες Λικούντ

Εν μέσω της καταμέτρησης, το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου εξαπέλυσε κατηγορίες περί «νοθείας» και «κλοπής» των εκλογών στις αραβικές περιοχές.

Ωστόσο, η αστυνομία του Ισραήλ και εκπρόσωποι της Εκλογικής Επιτροπής απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Στέλεχος της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσε στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης: «Η ημέρα των εκλογών κύλησε με ελάχιστα μεμονωμένα περιστατικά σχετικά με την ακεραιότητα της διαδικασίας, ακόμη και σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν υφίσταται κανένα ευρημα από τις έρευνες ή τις συλλεχθείσες πληροφορίες που να στοιχειοθετεί τους εν λόγω ισχυρισμούς».

Θρίλερ με τους «διπλούς φακέλους»

Η τελική εικόνα της Κνεσέτ ενδέχεται να επηρεαστεί από την καταμέτρηση των λεγόμενων «διπλών φακέλων» (επιστολικές/ειδικές ψήφοι), ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται μεταξύ 430.000 και 480.000.

Πρόκειται για τις ψήφους των στρατιωτών των Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), των φυλακισμένων, του ιατρικού προσωπικού, των νοσηλευόμενων και των διπλωματών που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Καθώς κάθε έδρα στην Κνεσέτ αντιστοιχεί σε περίπου 40.000 ψήφους, οι φάκελοι αυτοί ενδέχεται να μετακινήσουν έδρες την τελευταία στιγμή.

Η καταμέτρηση των διπλών φακέλων ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το βράδυ της ίδιας ημέρας, ενώ τα τελικά, επίσημα επικυρωμένα αποτελέσματα των εκλογών θα δημοσιευθούν στις 4 Νοεμβρίου.